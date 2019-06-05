【MHW ICEBORNE】新片　轟龍、斬龍登場　獵人可騎兇豺龍代步

《Monster Hunter World》（魔物獵人：世界 / MHW）的超大型DLC《ICEBORNE》近日公布PV2新影片，如各位老獵人猜測一樣，轟龍正式登場，而且在影片最後更暗示會有……斬龍？

Monster Hunter：World ICEBORNE中文版PV2影片：

從新片可以先看到大家熟悉的風漂龍，但根據網站的情報，此龍為特殊個體的「霜翼風漂龍」（Shrieking Legiana），擅長運用雙重策略的攻擊。隨後我們再看到今集的新古龍「冰呪龍」，而再之後就是大家期待已久，有「絕對強者」之稱的轟龍（Tigrex）登場。沒見一陣子可以看到牠仍精力充沛，招牌動作大飛撲、推石仔、火頭轉身等極生猛，更將慘爪龍打趴。

絕對強者轟龍，不知今集有什麼新動作呢

在影片中亦看到一幕獵人騎上小型魔物，像速龍仔的「兇豺龍」。根據官方網站的情報是名為「魔物駕馭」的新移動方法。當隨行貓與之成為朋友後，獵人就可以用口哨呼叫並騎上，牠能跟隨「目的地指示」或「痕跡」移動，在騎乘時亦可使用道具、投射器、採集或打開地圖。但要留意獵人不能直接操控魔物。

可以騎乘像兇豺龍的小型魔物，話說獵人拿大劍的話不會重死牠嗎？

而在影片最後，獵人與雌火龍對侍時，背後出現一頭神秘魔物。根據其顏色與後來斬擊畫面的動畫，似乎就是MHX與MHXX、四天王之首的「斬龍」了。

在畫面右上角可以看到藍色站立姿勢的魔物