MacBook 新型號多達 7 款？ Apple 10月發布會公開 MB 規格大改！

Macbook 即使近年也有不同型號推出，不過大都是提升 cpu 或其他針對效能的硬件，在外型和勁能上沒有太大的改變。WWDC 2019 就推出了新的 Mac Pro，而緊接的 10 月發布會將推出更多的硬件產品，日前就已經有新的 Macbook 消息流出，數量更達 7 部之多。

歐亞經濟委員會註冊新 MacBook 型號

查看 Apple 一貫的做法，每次有新產品推出前，都會先登錄在歐亞經濟委員會（EEC）的資料庫中。而今次 MacRumors 就發現了 Apple 在 EEC 上，註冊了多達 7 個市面上仍未發售的型號，分別為 A2141、A2147、A2158、A2159、A2179、A2182 和 A2251。這 7 個新的型號都是標示為手提電腦，亦即是 MacBook 系列的新產品。

EEC 資料庫（thenextweb圖片）

會用到 intel i10？

在 Computex 2019 期間，intel 就公布了最新的 i10 Ice Lake 處理器，首次集成 Thunderbolt3 和 Wi-Fi 6 無線網路，對於輕薄筆電帶來更大的效能強化。有鑑於新的 MacBook Air 和 MacBook Pro 都分別提升了處理器為 i8 和 i9，今次 MacBook 系列足足有 7 部之多，應該也會有款式改用最新的 i10 處理器，加強硬件效能。

intel i 10，wifi 6 對筆電幫助很大，特別是 MacBook 沒有 Lan 插頭（MRMAD圖片）

更多呎吋 MacBook？

目前 MacBook Pro 只剩下 13 吋和 15 吋版本，而這兩個型號在不久前才升級過，筆者認為再升級的機會不大，估計（希望）是推出全新 16吋 MacBook Pro，或重新推出 17 吋版本。早在數月前，蘋果分析師郭明錤也預測了將會推出 16 吋版本。別外，12 吋 MacBook 已經有兩年沒有升級，最新的仍使用 i7 處理器，今年應該也會在新產品中佔一席位。暫時未知是否所有款式都會在 9 或 10 月的 Apple 發布會中推出，不過都頗有信心今年會有新的 MacBook 產品推出，有興趣就記到留意到時發布會的緊貼報導。

點擊下圖看目前仍在官網出售的 MacBook 系列：