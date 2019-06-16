MacBook 新型號多達 7 款？ Apple 10月發布會公開 MB 規格大改！

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Macbook 即使近年也有不同型號推出，不過大都是提升 cpu 或其他針對效能的硬件，在外型和勁能上沒有太大的改變。WWDC 2019 就推出了新的 Mac Pro，而緊接的 10 月發布會將推出更多的硬件產品，日前就已經有新的 Macbook 消息流出，數量更達 7 部之多。

歐亞經濟委員會註冊新 MacBook 型號

查看 Apple 一貫的做法，每次有新產品推出前，都會先登錄在歐亞經濟委員會（EEC）的資料庫中。而今次 MacRumors 就發現了 Apple 在 EEC 上，註冊了多達 7 個市面上仍未發售的型號，分別為 A2141、A2147、A2158、A2159、A2179、A2182 和 A2251。這 7 個新的型號都是標示為手提電腦，亦即是 MacBook 系列的新產品。

EEC 資料庫（thenextweb圖片）

會用到 intel i10？

在 Computex 2019 期間，intel 就公布了最新的 i10 Ice Lake 處理器，首次集成 Thunderbolt3 和 Wi-Fi 6 無線網路，對於輕薄筆電帶來更大的效能強化。有鑑於新的 MacBook Air 和 MacBook Pro 都分別提升了處理器為 i8 和 i9，今次 MacBook 系列足足有 7 部之多，應該也會有款式改用最新的 i10 處理器，加強硬件效能。

intel i 10，wifi 6 對筆電幫助很大，特別是 MacBook 沒有 Lan 插頭（MRMAD圖片）

更多呎吋 MacBook？

目前 MacBook Pro 只剩下 13 吋和 15 吋版本，而這兩個型號在不久前才升級過，筆者認為再升級的機會不大，估計（希望）是推出全新 16吋 MacBook Pro，或重新推出 17 吋版本。早在數月前，蘋果分析師郭明錤也預測了將會推出 16 吋版本。別外，12 吋 MacBook 已經有兩年沒有升級，最新的仍使用 i7 處理器，今年應該也會在新產品中佔一席位。暫時未知是否所有款式都會在 9 或 10 月的 Apple 發布會中推出，不過都頗有信心今年會有新的 MacBook 產品推出，有興趣就記到留意到時發布會的緊貼報導。

點擊下圖看目前仍在官網出售的 MacBook 系列：

Samsung、華為摺機齊齊脫腳　TCL 未驚過照參戰明年出平價摺機？
《K11 ART MATSURI 藝術祭》浮世繪展　限定鮪魚搪膠一日售罄
SHIDO:001電競耳機．Onkyo頂級音響技術超抵玩價錢享受
【E3 2019】零暴力潛行遊戲《El Hijo 兒子》最新影像公開！
【E3 2019】 《秋葉原脫物語》PS4、PC高清重製版2019年冬天推出
Final Fantasy VII Remake何以令全球興奮？FF7改變世界的七件事
【聖劍傳說3 Remake重製版】E3 2019試玩詳解　戰鬥系統大改良
Uber Air「空中的士」衝出美國．低價搭直升機20km路程10分鐘即達
華為宣布 Mate X 摺芒機延期推出　背後原因竟然關 Samsung 事？
【CyberPunk 2077】奇洛李維斯做革命英雄　第二要角絕非客串
華為用家中伏？Huawei手機強制顯示廣告！原來開了「這個」設定…
荷蘭 PRINCESS seperate pot 輕鬆自製「鴛鴦鍋」竹製底座夠特別
全新女性向遊戲公開！《The King of Fighters for Girls》發表
拳皇98 草薙京 大蛇薙聲光效果雕像 BigBoysToys KOF 系列首作
高達再度與日本賽馬會JRA合作！阿寶馬沙再搭《00》剎那
E3 2019 試玩報告．Final Fantasy VII Remake FF7重製戰鬥超高質
【KODW2019】多方位品牌建立 重新思考實體店角色
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。