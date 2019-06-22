睇 Netflix 手機會跟畫面震動　超強4D體驗新技術睇動畫一流？

數碼生活
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【Netflix Hack Day】電視劇、電影一直是港人的主要娛樂，不過逐漸從傳統電視轉移至網絡平台，Netflix 的出現更加速了這個情況。除了原創影集突顯出 Netflix 的無限創意外，其實還有一些有趣的想像令 Netflix 迅速發展。今次竟然突破影像之外，為用戶帶來嶄新的體驗。

Hack Day

Netflix 定期會推行名為「Hack Day」的活動，員工﹑設計師和有創意的人可以利用公司的資源和程式，發揮創意，在 Netflix 的平台上進行創作，並在「Hack Day」中公布。雖然大多在「Hack Day」公布的供能，大多是以好玩為主，實用次之，不過當中仍有不少，是用戶希望可以投入服務的。

邊震邊睇戲

名為「Project Rumble Pak」的內部團隊，嘗試在影片中，加入一條控制震動的軌道。和一般自動偵測音量而震動的功能不同，Netflix 是根據影片內容加入一整條軌道，畫面和震動的同步率會更高。用戶可以邊看電視劇、電影，再感受畫面傳來的震動。雖然在手機上看 Netflix 支援震動功能，好像是頗吸引的一件事，不過筆者對這個功能的可行性存疑。不靠讀取音軌來產生震動，直接寫上震動軌，即每段片都要加多一層工序，製作上有一點困難。

惡搞劇中人物

Netflix 的原創劇集吸引到不少粉絲，例如即將上架第三季的《Stranger Things》。Netflix 的職員就研發了名為「The Voice of Netflix」的程式，讓觀眾和他們喜愛的劇中角色「互動」。行用機器學習，把劇中的角色語句轉成單一音節，只要在程式中打入句子，就可以聽到角色說出你輸入的對白。不過，正如上文所說，「Hack Day」發布的功能大多是好玩為主，要他們正式推出市面應該有點難道。

Netflix 正在測試浮動視窗功能（Netflix 官方圖片）

畫中畫功能

以上所講的，可能都不會實際投入服務。而最新的消息指出，Netflix 正測試畫中畫功能，用戶可以透過自訂按鈕，使影片以浮動視窗型式持續播放。用戶可以邊看影片，一邊進行其他工作。視窗的位置和大小都可以自由改變，可以使用這功能時，就會自動關掉字幕，看外語片或會不太方便。

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