【DbD Mobile】DEAD BY DAYLIGHT 手遊版年內推出反攻 第五人格

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【DbD Mobile / DEAD BY DAYLIGHT Mobile 手遊】年初推出的《第五人格》手遊源自 PS4 / Xbox One / PC遊戲《 Dead by Daylight （DbD / 黎明死線）》，其遊戲廠商bEHAVIOUR宣布，將於2019年內推出DEAD BY DAYLIGHT 手遊版《DbD Mobile 》，挑戰《第五人格》以1敵4競技生存恐怖動作遊戲、反攻正式授權手遊地位跡象。

《Dead by Daylight》（黎明死線）是bEHAVIOUR 2016年開發作品，3年內於PC、PS4及Xbox One玩家人數達1200萬，玩家將置身一個恐怖世界，當中玩家可以4人組隊，或成為王以1敵4 ，非對稱式在版圖中「捉伊人」競技生存，無論合力對抗王或一騎當千，捕殺玩法千變萬化。

DEAD BY DAYLIGHT 將推出手遊版《DbD Mobile》 【bEHAVIOUR】

bEHAVIOUR日前宣布，推出支援iOS / Android版《Dead by Daylight Mobile》（DbD Mobile），並公開宣傳影片，確定手遊版遊戲將於2019年內推出；而bEHAVIOUR 亦確定將推出《Dead by Daylight 》任天堂 Switch 版，預計在《DbD》3周年紀念活動上公開消息。

Switch《Dead by Daylight 黎明死線》新章節正式公開！
《Dead by Daylight 黎明死線》Switch版移植　預定本年推出　
《Dead by Daylight 黎明殺機》PS4限期體驗版即日起開放下載
《第五人格》春節重磅改版！特色活動與禮包同步登場
【第五人格】《深淵的呼喚Ⅱ》盛典開鑼！全球六賽區爭世界冠軍
【第五人格 攻略 iOS／Android】瘋眼 新角登煬！監管者繼續強勢
【第五人格 攻略 iOS／Android】求生者：先知快速上手心得
【第五人格】新求生者：「先知」登場　第三賽季即將開啟
【第五人格 攻略 iOS／Android】約瑟夫破解心得 4招克制相中世界
【第五人格 攻略 iOS／Android】監管者：約瑟夫快速上手心得
《第五人格》入圍Google Play最受歡迎遊戲　官方同時公開新角色
【第五人格 iOS／Android】萬聖節活動開始！入手免費限定時裝
【第五人格 攻略 iOS／Android】求生者：舞女快速上手心得
【第五人格 攻略 iOS／Android】求生者：牛仔快速上手心得
【第五人格 故事攻略】園丁日記 與慈善家及廠長的關係（含劇透）
【第五人格 攻略 iOS／Android】舞女 新角登煬！人物故事開放？
【第五人格 攻略 iOS／Android】全攻略整合篇：角色﹑地圖﹑操作
【第五人格 攻略 iOS／Android】監管者：宿傘之魂快速上手心得
【第五人格攻略】平面地圖大集合！齊集地窖、密碼機、逃生門位置
【第五人格】「第五遊樂園」開幕！全新地圖、2V8新玩法公開
【第五人格】新版資料片曝光　「雙鬼模式」人數加倍更刺激
【第五人格 攻略 iOS／Android】4招破解紅蝶方法公開
【第五人格 攻略 iOS／Android】求生者：祭司快速上手心得
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。