【DbD Mobile】DEAD BY DAYLIGHT 手遊版年內推出反攻 第五人格

【DbD Mobile / DEAD BY DAYLIGHT Mobile 手遊】年初推出的《第五人格》手遊源自 PS4 / Xbox One / PC遊戲《 Dead by Daylight (DbD / 黎明死線)》,其遊戲廠商bEHAVIOUR宣布,將於2019年內推出DEAD BY DAYLIGHT 手遊版《DbD Mobile 》,挑戰《第五人格》以1敵4競技生存恐怖動作遊戲、反攻正式授權手遊地位跡象。