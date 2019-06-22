【DbD Mobile】DEAD BY DAYLIGHT 手遊版年內推出反攻 第五人格

【DbD Mobile / DEAD BY DAYLIGHT Mobile 手遊】年初推出的《第五人格》手遊源自 PS4 / Xbox One / PC遊戲《 Dead by Daylight （DbD / 黎明死線）》，其遊戲廠商bEHAVIOUR宣布，將於2019年內推出DEAD BY DAYLIGHT 手遊版《DbD Mobile 》，挑戰《第五人格》以1敵4競技生存恐怖動作遊戲、反攻正式授權手遊地位跡象。

《Dead by Daylight》（黎明死線）是bEHAVIOUR 2016年開發作品，3年內於PC、PS4及Xbox One玩家人數達1200萬，玩家將置身一個恐怖世界，當中玩家可以4人組隊，或成為王以1敵4 ，非對稱式在版圖中「捉伊人」競技生存，無論合力對抗王或一騎當千，捕殺玩法千變萬化。

DEAD BY DAYLIGHT 將推出手遊版《DbD Mobile》 【bEHAVIOUR】

bEHAVIOUR日前宣布，推出支援iOS / Android版《Dead by Daylight Mobile》（DbD Mobile），並公開宣傳影片，確定手遊版遊戲將於2019年內推出；而bEHAVIOUR 亦確定將推出《Dead by Daylight 》任天堂 Switch 版，預計在《DbD》3周年紀念活動上公開消息。