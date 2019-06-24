【夏日救星】便攜掛頸冷氣極速消暑　體感比氣溫涼13度

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日本神奇頸部冷氣，可於烈日當空下持續送爽，令用家體感比實際氣溫低攝氏13度！？香港夏天，潮濕悶熱，天晴時午後氣溫攀升攝氏35甚至40度以上是常態；遇上雨後放晴，陽光加快雨水蒸發，令街道恍如桑拿浴室或點心蒸籠內。雖然很多場所都有冷氣，但離開冷氣間到戶外時迎面撲來的熱浪，難受程度絕非等閒，更不用提長時間在戶外曝曬的工人、還有為慳錢而行路返工返學的上班族及學生，隨時面臨中暑休克的危險。

消暑而言，冰水樽、濕毛巾和風扇仔有用。可惜，濕毛巾、冰水樽的倒汗水容易弄濕衣服，不方便上班途中使用。風扇仔開到最大風力，確是能暫時阻止體運繼續上升；只是遇着氣溫太高時，扇葉吹出涼風都變成熱風，倒令用家更為難受了。

冷氣機隨身攜帶行到邊吹到邊，究竟是甚麼概念？日本家電廠商Thanko曾推出便攜式手提小型冷氣機，打開盒讓冷氣迎面吹來；現在帶來另一款迷你頸部冷氣，嚴格而言是頸部冷卻器。像平日耳機不用時隨意地掛上頸，Thanko聲稱可瞬間幫助用家感覺涼快舒適，即使在烈日當空下，體感溫度也會驟降至比實際氣溫低攝氏13度！

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Thanko聲稱迷你頸部冷卻器可瞬間幫助用家感覺涼快舒適。（Thanko）

Thanko迷你頸部冷卻器外形有點像耳機，平日不用時隨意地掛上頸。（Thanko）

當一個人幾乎沒有汗時，未必比汗如雨下的人涼快。有可能是汗水蒸發得太快，根本殘留不了多少在皮膚表面；也可能是該人已經接近中暑階段。Thanko的頸部冷卻器就是針對接近中暑的危急情況，由頸內淋巴和動脈入手，以有迅速效地降低體溫。此產品的原理是透過冷卻頸部肌肉中的動脈的血液，達至體內血液循環系統的整體降溫。

原理是頸部冷卻器原理：透過冷卻頸部肌肉中的動脈的血液，達至體內血液循環系統的整體降溫。圖為佩戴冷卻器15分鐘前（左）後（右）的體溫比較。（Thanko）

迷你頸部冷卻器設有左、右冷卻板，兩側並下冷卻流過頸部動脈的血液，協助消暑。冷卻器使用帕爾帖（Peltier）元件的半導體，負責引起「熱電效應」現象，也是雪櫃的運作原理。

該帕爾帖元件以兩種金屬組成，當電流於每種金屬中流動時，一側會冷卻而另一側會加熱。冷卻的金屬能導走頸部熱力，將之傳遞至另一組金屬，並透過內置風扇，達到持續的散熱效果。Thanko聲稱可瞬間送爽，令用家體感猶如身處比氣溫低攝氏13度的環境。

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迷你頸部冷卻器設有左、右冷卻板，兩側並下冷卻流過頸部動脈的血液，協助消暑。（Thanko）

由於產品是使用熱電效應來產生冷卻功能，內裡沒有冰雪，不會隨時間而融化濕透或變暖。即使猛烈陽光酷熱天氣底下也能持續送爽。由頸部出發來散熱，用家能空出雙手，便利工作。再者，頸部冷卻器重量只有135g，折疊起來，迷你尺寸可放在掌心上，女士手袋夠放入有餘，方便攜帶。

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Thanko迷你頸部冷卻器可按不同用家頸部粗幼來自由調節尺寸和鬆緊度，以供成人和兒童使用。不僅適應頸部大小，配上具備汗縫功能的附加尺寸調整部件，可以減低流汗引起黏膩不適感。Thanko還考慮到產品的冷卻效果令用家覺得太涼的可能情況，竟建議在冷卻器下圍上頸巾「隔一隔」，相當詼諧！

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可惜的是，迷你頸部冷卻器並無內疊充電池，用家必須連接流動電源（尿袋）來供電，是產品一大美中不足。8000 mAh可支援使用長達8小時。難免有條電線突出來，唯有將它拖去頸部左側或右側減少不便。

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Thanko迷你頸部冷卻器規格（點擊放大截圖細睇詳情）：

Thanko迷你頸部冷卻器定價7,980日元（含稅，約港幣560元），的確有點進取。不過在香港地亞熱帶地區，夏天真是可以好「地獄」，有部小型冷氣掛頸，如果真的可以令體感溫度略降，不用13度，即使有8度也好，已能大大改善精神狀態。有興趣的朋友可到官網瀏覽更多。

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