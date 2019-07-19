Amazon PrimeDay特賣日Canon、Sony相機一折賣？網民竟成功收貨！

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Amazon 2019年特賣日Prime Day雖然已完結，一連兩日超級大優惠仍為人津津樂道？數名網民聲稱以約95美元（約港幣740元）超抵價買到Canon、Sony相機和鏡頭套裝等攝影器材，當中有人成功收到價，看來Amazon不是系統出錯或標錯價，而是真真正正賣大包！

Amazon一年一度、為期兩日的「Prime Day」特賣日，大量貨品大減價，會員也享有購物優惠。有數名網民聲稱自己以大約95美元（約港幣740港元）超抵價買到Canon及Sony鏡頭相機套裝等攝影器材。由於價格低到去一個不太合理的水位，有人估計是Amazon系統出錯、標錯價造成，不過部份網民聲稱已收到Prime Day訂購的貨品！

有網民在報價網Sickdeals報料指自己以94.5（約港幣737.1元）美元超低價，於Amazon Prime Day買到原價550美元（約港幣4,290元）的Sony a6000相機及16-50mm鏡頭套裝，幾近兩折優惠：

據知Prime Day開始初時，很多Amazon會員都見到相同的低價並訂購，但部份人仍看到Amazon官方以550美元賣該Sony相機連鏡頭套裝，只有第三方賣家賣94.5美元。不過，大家隨後發現大量其他的相機及捆綁產品亦以94.5美元超抵價出售，就此掀起瘋狂搶購潮！有人在Sickdeals表示已用900美元買了原本價值10萬美元的產品。當中最大嬴家，相信是以原價不到百份之一的94美元訂購價值13,000美元（約港幣101,392元）的Canon EF 800mm f / 5.6L IS鏡頭！

網站Fujirumors報導，攝影師Cody McGee也以94.48美元（約港幣736.9元），低過一折的價格買下了原價1,299美元的Fujifilm X100F

此外，亦有一位名為Steeve的Slickdeals成員相近的94.5美元（約港幣737.1元）價位入手了原先賣2000美元（約港幣15,592元）的Canon EOS R，節省百份之九十五的金錢：

儘管一眾及時訂購器材的攝影友紛紛「報捷」，仍有Sickdeals網民「潑冷水」表示這些不尋常地低價的瘋狂訂單遲早被Amazon取消，人人只會跟車太貼空歡喜一場。因為Amazon不乏系統出錯而標錯價的往績，例如宅民早前報導過Amazon突然以700港元售WD 10TB My Book Desktop 外置硬碟，最後卻取消所有訂單，並向受影響買家的帳戶贈送20美元Amazon.com禮品卡作賠償。

但正如上面多個個案的買家截圖可見，好多訂單已由Amazon出貨了，經UPS等速遞公司發送，更有人已經到手。例如有攝影師以475美元買到了總值超過一萬美元的器材，包括兩部原價550美元的Sony a6000、原價2000美元的Sony A6500連10-18mm鏡頭、原價2000美元的Sony a7III、原價5,500美元的Sony a9連24-70mm 鏡頭。就在他落訂單後翌天，a7III和10-18mm鏡頭已寄到其府上。有圖有真相：

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