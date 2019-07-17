紅酒點解唔可以放雪櫃？屋企冇酒窖原來可以這樣收藏！

說起葡萄酒，那可是有身份、有地位、有情調、有品位的象徵。除此之外，葡萄酒相對於其他酒類也是更加健康的飲品，所以很多消費者會選擇葡萄酒作為酒精飲品。 越來越多消費者會收藏名酒放在家裡，葡萄酒應該儲存在什麼條件下呢？什麼樣的條件最適合葡萄酒儲存？

眾所周知，最適合儲藏的地方是地下酒窖，因為地下酒窖是避光的，比較涼爽、溫度比較低，比較潮濕，而且比較恆定，最適合葡萄酒儲存。

蜘蛛喜歡潮濕陰涼適合存放葡萄酒

但是，不為人知的是，葡萄酒另外一個適合存儲地會令你毛骨悚然。在與一位高級品酒師訪談的過程中得知，蜘蛛喜歡潮濕陰涼的環境，這種環境也是最適合葡萄酒儲存。說出來你可能不信，但專業人都這麼說，你也不能不信。

當然生活中不可能每個人建一個地下酒窖，我們也不會真的把葡萄酒放在蜘蛛洞裡。所以我們有了更智能的替代品-- 酒櫃。

當然生活中不可能每個人建一個地下酒窖，我們也不會真的把葡萄酒放在蜘蛛洞裡。所以我們有了更智能的替代品-- 酒櫃。（Marc Mintel/Unsplash）

沒有地下酒窖用酒櫃代替

一種是木製酒櫃，這種酒櫃屬於一種家具，在很多人的家庭中，在客廳餐廳做一個這樣的酒櫃，這種酒櫃主要是用來陳設和擺放葡萄酒，對於葡萄酒來說沒有額外的保護。

另外一個酒櫃是電子恆溫酒櫃，模仿最適合葡萄酒儲存的環境，可以說它是一個仿真的酒窖，這種酒窖是恆溫的、濕度有保證的，這些都是最適合葡萄酒儲存的條件。

第一台酒櫃產自於1976年的法國，有人說酒櫃是20世紀最偉大的發明之一，它除了能滿足葡萄酒儲存的最佳條件，同時消費者用很合理的價格就可以讓心愛的美酒得到更好的儲存，酒櫃在一些人的生活中必不可少。

電子恆溫酒櫃，模仿最適合葡萄酒儲存的環境，可以說它是一個仿真的酒窖，這種酒窖是恆溫的、濕度有保證的，這些都是最適合葡萄酒儲存的條件。（Nick Karvounis/Unsplash）

當然除了酒櫃，大多數人的生活離不開的還有冰箱，同樣對於葡萄酒而言，冰箱也很重要。

冰箱讓葡萄酒快速降溫

雖然葡萄酒並不適合長期儲存在冰箱，但是當我們想喝一款酒，比如甜白葡萄酒或氣泡酒，這個時候我們可以把葡萄酒放在冰箱冷藏室讓它進行快速降溫，所以冰箱對於葡萄酒飲用來說也是非常重要的。

當前，大多數家庭尚不能配置專業酒櫃時，偶爾用冰箱短期存放葡萄酒還是可以的。

當前，大多數家庭尚不能配置專業酒櫃時，偶爾用冰箱短期存放葡萄酒還是可以的。（Squared.one/Unsplash）

冰箱為什麼不適合存葡萄酒

紅酒不適合放在冰箱里長期保存，紅酒的最佳儲存溫度是13攝氏度，而冰箱的溫度一般會更低，而最重要的是冰箱的控溫設備運作是模式是先將溫度降到2、 3度，然後等溫度升到6、7度後，在降溫，這樣溫度起伏就會比較大，不利於紅酒的儲存。

冰箱的濕度也是一個問題，冰箱的濕度較低，不利於軟木塞的保存。

冰箱是我們日常存放生鮮的地方，味道也會很重，如果長時間保存紅酒，異味會進入到紅酒瓶裡，影響紅酒的口味。

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