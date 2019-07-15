Evernote 進化！ Mindmap 圖片、連結新功能助筆記整理　

思維導圖，又稱心智圖、腦圖（Mind Map），由Tony Buzan先生發明的，是一種簡單有效的表達發散性思維的工具。多用於學習、記憶和思考，能夠有效地幫助人們拓展自己的思維。常見的使用場景有梳理學習脈絡、策劃活動頭腦風暴、解決問題窮盡方案等等。優秀軟件也層出不窮，比如追求便捷的百度腦圖、無所不能的XMind、美得不可方物的MindNode 等等。使用方法也非常簡單，就是圍繞著一個中心主題，寫下內容，並且盡可能地窮盡它。

經過數十年的推廣，思維導圖已經成為我們工作、生活中必不可少的工具。而印象筆記作為全球最大的筆記軟件（包含Evernote）卻遲遲沒有引入這一能夠幫助有效幫助學習的工具。之前，我在使用印象筆記時，基本上都是用XMind 做好圖，再添加附件到印象筆記中，但是每次修訂都得下載、修改、再上傳，流程之長，讓人直接放棄。不過，前幾天，印象筆記Mac 端終於上線思維導圖功能，於是乎，趕緊體驗一番。

而印象筆記作為全球最大的筆記軟件（包含Evernote）卻遲遲沒有引入這一能夠幫助有效幫助學習的工具。（AppSo）

印象筆記思維導圖的功能

如導圖所示，印象筆記的功能還是比較少的，只有非常基礎的幾項。不過其中非常亮點的是超連結模塊，既能添加內部筆記連結，又能添加外部連結，並且兩者有明顯的圖示上的區分，還能為多條筆記創建思維導圖式的目錄。這對於溫習、整理筆記都有巨大的幫助。比如在復習一門課程的知識點時，可以先自己新建一個思維導圖，然後自己默寫，最後核查時將相關內容添加進去，方便下次溫習。或者是整理之前的筆記，直接用選中多條筆記之後，創建思維導圖目錄。創建思維導圖目錄之後，會自動取標題作為子節點內容，並內嵌筆記連結。思維導圖目錄跟自己創建的思維導圖一樣，可以新增節點，拖拽調整節點，修改節點內容。

當然，你也可以為思維導圖目錄創建思維導圖目錄。有點拗口，簡單來說就是你可以用這個思維導圖目錄進行多重嵌套，一個思維導圖可以內嵌無數個思維導圖，從而搭建起你自己的知識庫。這讓你在筆記本和標籤之外，又多了一個新的分類方式。

當然，你也可以為思維導圖目錄創建思維導圖目錄。（Evernote）

還可以有這些功能

印象筆記的思維導圖功能可以說是少得可憐，本來想做個對比，但是發現連最簡單的MindNode都「完爆」它，實在是無法對比。但勝在原生功能，尤其是可以直接在筆記內修改導圖內容和添連結這兩項功能，讓印象筆記的思維導圖也算扳回一城。而在實際使用過程中，我認為這些功能值得添加。

點圖看印象筆記可以增加的功能▼

結語

印象筆記的思維導圖雖然功能極少，但卻恰到好處。由於印象筆記近期更新較頻繁，除了普通的富文本筆記以外，有Markdown 筆記、桌面便簽，現在再加一個思維導圖筆記。如果印象筆記把這個功能也做很完善的話，其實反而是一種干擾。第一個原因是會導致體積越來越大，第二個原因是太多的筆記類型的選擇，有時候反而會讓用戶更加煩惱，不知道該使用哪個筆記類型。因此，這個功能做得非常克制。但筆記內鏈這個優點，又成功讓其他筆記跟思維導圖筆記產生一種非常良好的聯動，讓筆記真正地互聯互通，踐行著印象筆記一直以來的口號，讓印象筆記成為第二大腦。新的思維導圖筆記，其實長得也挺漂亮的！Mac用戶可以先用起來了。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：印象筆記新增的「思維導圖」功能，一篇文章告訴你好不好用】