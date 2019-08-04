Zhocking Beats ZB100 全球首對真4D震動耳機　打機開槍勁有FEEL

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電競耳機講求的不只有音質，更要求出色的音源定位、舒適度和兼容性。市面上的電競耳機都強調 7.1 多聲道，但大都是由雙聲道虛擬，反而令聲音有種濛糊感。Zhock Audio 就跳了出這個框，從另一個角度突破電競耳機的限制，用 4D 震動為玩家帶來更強的臨埸感。

真 4D 震動耳機

目前市面上也有一些 4D 震動耳機，不過只利用單震動器造成 3D 立體聲，震動效果沒有和聲音配合，結果震動反而影響了音質，得不償失。Zhock 採用專利技術 Sound Force 2.2 製作的 Zhocking Beats ZB100，成功做出真正的 4D 震動效果。Sound Force 2.2 技術下，震動會根據聲音頻率控制強度。換句話說，遊玩《PUBG》食雞時，遠的槍聲及腳步聲，震動就是比較輕，近時就是比較強調。玩家從另一個層次享受遊戲，從聲音和震動帶來的臨埸感分辨敵人的位置，進一步提升玩家的技術。

Zhocking Beats ZB100（陳錦洪 攝）

睇戲聽歌一樣得

Zhocking Beats ZB100 其實並非標榜是電競耳機，不過筆者實試後發覺 4D 震動在遊戲中表現出色，在電競市埸不會比下去。而 4D 震動用在睇戲和聽歌也有新鮮的體驗，特別是看一些氣勢磅礡的電影（如戰爭片）和搖滾樂，震動在低音的表現最佳，就如現埸看一埸演唱會一樣。相反，用來聽一些比較舒情的的音樂時，震動效果就沒太大發揮空間。

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Zhocking Beats ZB100 硬件

Zhocking Beats ZB100 使用 3.5mm 進行連接，Android、電腦、筆電、PS4 大多可以兼容。而且技術上已經能夠支援藍芽連接，但目前耳機仍在 kickstarter 進行眾籌，藍牙裝置或要到正式推出後才當作額外配件出售。支援真 4D 震動下，耳機頻率範圍達 20Hz-20KHz，在香港推出後售價為 $1399，比市埸上同樣有震動功能的耳機具優勢，而 kickstarter 上的性價比更大。

實際試用感覺

耳罩和頭帶部分使用軟質皮革，沒有緊繃感。而且耳機格外輕身，長時間佩戴亦沒有感到耳朵熱紅或頸部疲倦。耳罩空間剛好，整體包圍感高，聲音和震動更有效率傳達。筆者用來玩《PUBG》時，槍聲的震動效果極強，但令筆者驚喜的是對腳步聲震動回饋。明顯由弱至強（遠至近）的震動效果，緊張感和代入感都比一般耳機大。Zhocking Beats ZB100 暫時只提供紅色，外觀選擇上比較少，期待將來推出更多顏色和配件選擇。

可以到官網了解更多 Zhocking Beats ZB100 資訊，感受全球首對真 4D 震動耳機帶比你的全新體驗。

官網地址（按此進入）

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