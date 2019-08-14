沙田第一城推人面識別系統？住客要影相作識別　疑侵犯個人私隱？

【人面識別系統】中國在新疆推出的人面識別系統，被認為是一種監控的手段，存在侵犯個人私隱的問題。香港的智能燈柱也開始試行，港人對燈柱和人面識別系統的關注和反對聲音也日漸擴大。但沒想到沙田第一城，比政府更先想推出這個系統，打算在屋苑內試行人面識別系統。

第一城採用原因

第一城的管理公司（富城集團）指，為了解決保安人手不足及進一步提升大廈的保安系統服務質素，所以推出保安智能系統取代現有的管理模式。而計劃內容包括：「門禁系統」﹑「人工智能面部識別」和「訪問 QR Code 系統」。先會在 34-36 座試行，不再設大堂保安，只由 1-2 名保安在第七期控制室當值，在控制室操控 34-36 座的保安工作。

沙田第一城的人面識別系統，左下角的「沙田第一城生活圈」字眼令人不安

第一城人面識別系統

在地下大堂﹑1 樓車埸及 2 樓平台會加裝閉路電視監察系統，鏡頭會識別進入屋苑的住客，如有陌生人尾隨，就會將大門鎖上，保安透過對講機和陌生人作出查詢。住客要預先幫訪客登記，再用訪問 QR Code 才可以進入大廈，整個新系統造價預 80 萬。系統推出後，住客要影相作數據，也就是說，第一城將完全掌握住客的出入時間。

就今次事件管理公司富城集團表示稍後會有書面通知給第一城住戶解說，但暫未有向傳媒作出官方回應。而該區議員黃文萱也發起問卷，收集住戶意見並向管理公司反映，如有任何更新將會再向大家報告。

涉侵犯個人私隱？

升級保安系統本來是沒有問題，但是否要使用現在備受爭議的人面識別系統呢？本來第一城使用大多數私人屋苑的拍卡進入，卡上沒有個人資料，屋客出入上沒有大問題，第一城急於提升保安系統的行經很難不使人起疑。再來就是人面識別系統的問題，第一城掌握住客的樣貌數據本質上就有保安的問題，如何可以確保物業管理公司能妥善處理數據，不會像中國人面識別公司被指洩露數據的問題。同時，也存在黑客盜取數據的機會，住戶的個人私隱在這個系統下的安全性成疑。

筆者進一步推算，在大堂沒有保安的情況下，如果不法之途由人面識別系統中得知某單位住戶的出入時間，知道什麼時候單位不會有人，再循某途徑得到訪客 QR Code 的話，那被盜竊的風險又是否更大呢。筆者亦相信，人面識別系統令人不安的地方，不只在這些可以實際聯想到的危險上，更令人不信任這個系統的是新疆告訴香港人的實例，沒有人想在被監控的環境下生活，即使是否「行得正企得正」。而在上圖報告中，還有一點引起筆者的注意，指現時港鐵﹑會展﹑科大﹑港大和迪士尼等，也正在使用這個系統，這一點也非常值得港人關注。

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