日本青年閉關打機2年日玩20小時　現實感挫敗逃往遊戲世界

打機是現今世上最受歡迎的娛樂，相信無人有異議。因着手遊的普及、流暢和方便，任何人都能隨時隨地打機。不過老套話齋：物極必反。玩物喪志、嚴重沉迷至上癮的機迷大有人在。好像本文講述這位27歲日本關西青年，他聲稱每日打online game達20個小時以上，一度閉關長達兩年。直至被踢出家門，這位宅男才決定尋求醫療輔助，重拾正途！究竟是遊戲真的如此好玩，還是青年另有心結？

世界衛生組織於5月公布成員決定，採用第11版國際疾病分類（ICD-11）。當中新增了條目「6C51 Gaming disorder」，正式將「打機成癮」正式列入為「電玩失調症」疾病。日本關西電視台最近播放「遊戲上癮」（ゲーム依存）的特別專題報導。節目中訪問了一位現年27歲的青年瀧澤拳一（滝沢拳一），他自稱自高中一年級起便沉迷打機至今。

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（電視擷圖）

「不玩遊戲時，就沒有生存的感覺。」瀧澤拳一說，就讀高中時他在學校找不到「棲身之所」，只好寄託於打機這門他唯一擅長的事上，從遊戲中尋找生存意義。只是瀧澤無法自主控制遊戲時間，日以繼夜、夜以繼日不斷打機，20小時甚至24小時不食不瞓，更連續直踩3至5日。顛倒了生活作息，他坦言這問題是困擾的。

日本關西電視台最近播放「遊戲上癮」（ゲーム依存）的特別專題報導。節目中訪問了一位現年27歲的青年瀧澤拳一（滝沢拳一），他自稱自高中一年級起便沉迷打機至今。（電視擷圖）

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瀧澤拳一近年迷上了online game，每日朝早練技，夜晚則是跟固定隊友組隊開game對戰。9點至凌晨1點戰況最為激烈，瀧澤在電腦前難以離座，就連關窗也要保持屁股坐着，伸長手去關，認真誇張。他之所以如此著緊，或者是因為遊戲中的排名代表着他的成就感，他的最高紀錄是在200萬玩家中攀登至第2名。

遊戲排名是瀧澤的成就所在，最高紀錄是在200萬玩家中攀登至第2名。（電視擷圖）

瀧澤對於獲得他人稱讚感到很開心，便想繼續玩下去。（電視擷圖）

去年，瀧澤拳一的家人終於受不住他成日打機不出門，逐他出家門。瀧澤也許覺得長此下去不妙，只能尋求醫生協助，透過心理輔導來改善上癮症狀。如今瀧澤每日打機時間大減至4小時，性格也變得有幹勁，肯面對現實並逐步學習企業和社會的規矩，嘗試過回一個正常人的生活。