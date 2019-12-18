聖誕必聽神曲《Last Christmas》MV 4K 重製　Wham! 再聽 35 年

每年聖誕節來臨，都不是看到日曆上的 12 月 25 日，而是更早就被街上﹑商埸和餐廳店舖的氣氛提醒。聖誕節的氣氛底下，特別希望想有伴侶陪伴，有另一半的聽聽《Jingle Bells 》就好，而正在經歷情傷的一定會聽過《Last Christmas》。

聖誕神曲 4K 重製

Wham!樂隊的《Last Christmas》已經是 1984 年的經典作品，由當年 12 月 20 日發行開始，一直紅到現在（聖誕節主題曲之一），足足 35 年，就算 00 後也一定會聽過這一首神曲。

wham!《Last Christmas》（EP 封面圖片）

而聖誕節將至，Sony Music Entertainment 決定把《Last Christmas》的 MV 4K 重製，並上存到 YouTube 上，供用戶免費收聽。4K 重製的《Last Christmas》MV 保留了 Wham! 兩名成員（George Michael／Andrew Ridgeley）兩名團員的原聲，只是把鬆郁矇的 80 年代畫面提升到 4K 質素，讓大家在聖誕節重播呢一首歌曲時，可以清晰看到 MV 的人物和內容。

重製後雖然畫面高清了，不過 MV 中 Wham! 80年代的打扮和髮型，好像並不太適合高清的畫面，看上去有種不自然的感覺。筆者第一次看時，曾懷疑是 Sony Music 重新找演員來重拍，大家同時把兩段 MV 併排播放就應該會明白筆者為什麼這樣說。

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《Last Christmas》4K 版：https://www.youtube.com/watch?v=bwNV7TAWN3M

《Last Christmas》原版：https://youtu.be/E8gmARGvPlI

資料來源：Theverge（按此進入）