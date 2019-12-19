日本一人便當電飯煲！飯盒大小勁方便！生米極速煮成熟飯有幾快？

【日本一人份量電飯煲 便當盒大小快熟易洗好飯味？】現代人幸福，煮飯唔使煲水煮米（當然煮粥另作別論）。有電飯煲代勞撳個掣就自煮。保溫已是市面每款基本功能。但無錢出街食飯的打工仔忙碌不能常常食到新鮮出煲住家米飯，惟有用微波爐叮飯，其實即係翻熱隔夜冷飯，毫不新鮮。不過現在就有個小神器幫手了。

回家食飯是好奢侈的事。尤其對長途上班的人士更加艱難。每日返到屋企又累又餓時間都夜了，沒有精力自己煮，肯煮亦未必有耐性等成個鐘慢慢煲。即使有得食家人留飯也需要翻熱，結果還是徒然白忙一場，又不健康。

日本Thanko推出一部小型電飯煲，具有日式便當午餐飯盒的外形設計，能快速煮熟一人份量左右的白飯，操作簡單無煩惱，方便獨居的單身人士下班回家後速速享用新鮮熱哄哄的米飯。

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一人便當電飯煲由於容量所限，一次只煮一碗飯。如果你是單身者習慣獨食就無所謂。只係桃花運到沒法擋，用它來為另一半分開來煮也不需太費時。因為一人便當電飯煲的運作速度真是快。而且快還快，據Thanko所說能夠煮出靚米。

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快捷易用，味道又有保證。但獨居者無家人督促，通常都嫌煩不想花時間洗碗。只是疏懶造成衛生問題。一人便當電飯煲的清潔善後工作方便嗎？

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