【武漢肺炎】教你一鍵check邊間醫院有患者及中招國家地區

【武漢肺炎肆虐】中國武漢肺炎疫情持續，本港已出現確診病例，人心惶惶。其實衛生署每天都會公布武漢肺炎最新情況，讓小編整理一下如何查看吧！

（資料圖片）

衛生署公布的武漢肺炎最新情況，包括疑似患者、受影響國家及地區資料等，詳情可看下圖：（點小圖放大看）

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要查看資料，首先進入衛生署網頁（按此），然後按下列步驟進行：

另外，根據衛生署資料，2019年12月31日起，衛生署衛生防護中心共接獲135宗懷疑個案（截至2020年1月22日中午12時），當中97宗呈報個案已排除新型冠狀病毒感染並已出院，餘下38宗仍然住院，包括2宗確診個案。

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知多些：分清肺炎症狀 最強及平靚正口罩之選

一圖教你分辨肺炎、流感、感冒

其實肺炎、流感、RSV（呼吸融合細胞病毒）感染與感冒，都會出現發燒、咳嗽、鼻水及鼻塞症狀，香港中文大學醫院就製作了圖表教市民分辨4種疾病。

大家只看以下症狀，可以分辨出肺炎、流感、RSV感染與感冒嗎？

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不過提提大家，肺炎、流感、RSV感染與感冒，在病徵上有重疊，臨牀表現也有不同，若有問題，最好請教醫生意見，切忌自己斷症！

消委會認證3款最強口罩 平靚正推介

肺炎主要透過患者咳嗽或打噴嚏產生的飛沫在人與人之間傳播，要預防肺炎傳就要揀選合適口罩，但市面上口罩林林總總，事竟哪款好用呢？

消委會之前就測試了市面29款口罩，每個口罩售價只是0.25元至36元，並選出了最高分及平靚正口罩，詳情可看下圖：

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測試結果可看：【口罩攻略】消委會認證3款最強平靚正推介！網購及6大須知

【武漢肺炎】消委會口罩、洗手液等測試報告免費下載（附連結）

佩戴口罩6大注意點

選了合適口罩，也要知道正確使用方法，否則得物無所用！以下6點大家記得留意了：

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