Fujifilm X100V無反相機評測　由內到外全面升級復古情懷別無他選

富士在2月發佈了X100V無反相機。這是Fujifilm X100系列的最新一代產品（第五代），相比X100F的發佈已經時隔3年的時間。Fujifilm X100V的升級非常明顯，不僅升級了感光元件，也增加了翻折觸摸屏幕，同時採用了全新的鏡頭設計。

Fujifilm X100V無反相機採用了2610萬像素的APS-C感光元件，感光度可以擴展至51200，支持面部/眼部識別，擁有425點的對焦系統。另外，Fujifilm X100V搭載了3吋162萬像素的翻折觸摸屏幕，這也是X100系列的首例，操作體驗得到全面升級。為了更好地滿足拍片用戶，相機還支持無裁切4K/30P影片拍攝。

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鏡頭方面，Fujifilm X100V也搭配了第二代23mm f/2.0（等效焦段為35mm）鏡頭設計，新鏡頭在原有設計基礎上增加了一枚非球面鏡。目前Fujifilm X100V具有黑色和銀色兩種版本，價格$10,990。我們拿到的評測產品是工程樣機。

01/ 外觀：背部按鍵佈局有變化

從整體的外觀來說，X100V和上一代X100F非常相似，都是復古外觀設計，這種外觀深得很多消費者的心，尤其是對攝影有深度熱愛的攝影者。Fujifilm X100V外觀分為黑色和銀色，外觀材質做工都很優秀，機身耐磨性表現也出色。

Fujifilm X100V（中關村在線授權使用）

其實對比四周，Fujifilm X100V與X100F最大的外觀改變就是背面的按鍵區域取消了一大部分，這樣讓背面顯得更整潔。其實取消了也不影響使用，因為這個搖桿搭配觸摸的操作更貼合現在用戶的使用需求。

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其他外觀、接口、按鍵的部分大家可以參見圖賞。我們接下來說說Fujifilm X100V所升級的操作模式。

首先就是Fujifilm X100V增加了觸摸的操作，也是目前相機的標配了。觸摸操作更加直觀，對用戶更友好，除了日常的調節之外，還可以使用觸摸對焦和觸摸拍照。

Fujifilm X100V（中關村在線授權使用）

然後，Fujifilm X100V還增加了翻折屏幕設計，可以向上翻折超過90度，向下翻折約40度。這樣在取景的時候，可以讓用戶的使用更加順手。

Fujifilm X100V（中關村在線授權使用）

Fujifilm X100系列的操作模式有一個特色，這一代的X100V也延續下來，就是快門和ISO集成在一個撥盤上。直接轉動撥盤就是更換快門選項，向上撥動撥盤後轉動就是調節ISO，剛上手的用戶可能要了解這個操作。

Fujifilm X100V（中關村在線授權使用）

富士的鏡頭光圈也是手動操作調節，這也是富士鏡頭的特色之一。

Fujifilm X100V（中關村在線授權使用）

02/ 畫質：ISO 3200仍可以接受

接着我們來看看Fujifilm X100V的畫質表現，我們使用三腳架固定相機，相同光源，光圈F8、快門速度隨着ISO逐級變化，保證曝光亮度一致。

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可以看到，身為一款APS-C畫幅的無反相機，Fujifilm X100V的畫質表現很出色。從原生ISO 160-1600都擁有非常出色的畫質表現，也就是說這個區間內的ISO可以隨便使用。ISO 3200開始噪點明顯增加，但是在我們可以接受的範圍內。從ISO 6400開始，噪點就影響用戶的觀看感受了。

03/ 鏡頭：23mm f/2.0二代表現出色

接着，我們來看看搭配Fujifilm X100V這顆第二代23mm f/2.0鏡頭的表現如何。這顆鏡頭相比上一代的鏡頭增加了一枚非球面鏡片設計，等效焦段依舊是35mm，也就是我們日常拍攝的時候使用的是35mm f/2.0這樣的鏡頭組合。

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我們拍攝時使用三腳架固定相機和鏡頭，使用相同光源和ISO 160，快門隨着光圈變化保證相同曝光。可以看到，在f/2.0最大光圈的時候，畫面表現有已經可圈可點。光圈縮到f/2.8之後，畫面的表現就更出色了。我們看來，從f/2.0到f/8光圈都有非常出色的表現，從f/11光圈開始分辨率下降。

Fujifilm X100V（中關村在線授權使用）

富士第二代的23mm f/2鏡頭比第一代的表現更出色一些。同時鏡頭繼承了第一代輕便小巧的特點，長時間攜帶出門這顆鏡頭的優勢就會體現的更加明顯。由於等效35mm的焦段設計，因此這顆鏡頭更適合掃街使用。

04/ 菲林模擬：富士相機的特色

富士的相機，總會內置很多非常出色的菲林模擬效果，X100V也是如此。

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上圖就是Fujifilm X100V中內置的膠片模擬效果，除去標準之外，還有17種菲林模擬供用戶選擇。這些菲林效果很多都是非常經典的富士菲林的風格，是富士官方直接移植過來的，所以拍攝出來的效果與真正的菲林幾乎一樣。

在我們日常拍照的時候，可以嘗試根據不同場景和主題來選擇不同的富士菲林模擬，這樣可以讓照片更出色。筆者自己非常喜歡ACROS和經典Neg.兩個效果。

05/ 影片：無裁切4K/30P符合目前主流

相比上一代機身，Fujifilm X100V增加了對無裁切4K/30P視頻格式的支持，也是目前相機的主流視頻規格。也就是說，不僅對於攝影用戶，對於有日常視頻記錄需求的用戶來說，這台相機同樣適用。

通過我們的樣片截圖，大家可以看到4K分辨率視頻的表現非常出色，畫面中的細節清晰可見，並且對於Vlog用戶來說，這個視頻素材的表現會更加出色。

06/ 總結：情懷黨別無他選

在總結之前，我們先來看看Fujifilm X100V帶來的樣片：

到此為止，關於Fujifilm X100V無反相機的體驗和測試部分就告一段落了。通過幾天的體驗，筆者自己已經喜歡上這台相機了。作為X100系列的最新一代相機，X100V的升級非常明顯，由內而外的全方面升級讓這台相機更吸引人，同時給用戶帶來的體驗性表現更出色。

對於X100系列老用戶來說，上手這台X100V需要適應。X100V取消了背部一些按鍵，同時改為觸摸結合按鍵的操作，雖然操作更方便了，但是老用戶仍然要改變之前的使用習慣。

由於增加了Type-C接口，因此可以實現USB充電，出門在外不需要再攜帶笨重的充電器了，和手機共用一根充電線即可。

不過有一點需要說明，由於為了控制鏡頭體積，保證輕量化，因此調節光圈的圓環過於貼近機身，而且阻尼很緊，單手操作調節光圈會有一些不方便，需要使用較大的力道。

視頻方面，增加了對無裁切4K/30P視頻規格之後，可以幫助用戶帶來更出色的視頻素材，記錄下更多的細節。

拍照本身，Fujifilm X100V的表現可圈可點，這台相機的鏡頭和感光元件調校得都非常出色，可以帶來很好的畫質，這一點對的起這台相機的價格。

價格方面，目前價格$10,990，符合對應用戶的價格預算區間。但是對於有復古情懷的用戶來說，這台高顏值復古旁軸造型的相機是市面上同規格產品的唯一選擇，因此復古顏值控用戶也就不需要再參考其它機型了。另外，作為一台便攜相機，Fujifilm X100V在性能、操控方面的表現都有很大的提升，對用戶來說無疑是更有實力的日常拍照利器。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】