apple AirTags 是可以配合 Find My 功能的藍牙標籤裝置， 是 蘋果電腦 正在開發，類似 Tile 的同類型產品。 AirTags 未如一眾 fans 所願 在 WWDC20 中登場，實際硬件最終卻未現身；不過 iOS 14 已開放 Find My 支援第三廠產品，等於可以將 Tile 當 AirTags 用？

AirTags 理論是 Find My 功能中最重要的延伸新裝置，「致敬」同類產品 Tile 的運作邏輯，以 AirTags 藍牙標籤，加到不同的物件上，再配合環境中大量的 iOS、iPadOS 及 macOS 裝置，讓用戶可以定位 AirTags 標籤位置，從而幫助用戶尋找失物。

市場預計 AirTags 將會在有磁吸功能的藍牙標籤，可以配合 Find My 功能，利用 Apple 龐大的硬件網絡，定位及尋找扣上標籤的物件。（MacRumors）

Find My 配合 AirTags 的運作原理，其實是出自市場同類產品中最先推出的 Tile 藍牙標籤；不過 Tile 由於只能夠利用 Tile 跟 Tile 之間溝通作定位之用，對比起有 iOS、iPadOS 及 macOS 龐大裝置數量支援的 Find My，定位準確度自然很難比較。是故 Tile 亦在歐洲向 Apple 發起反競爭訴訟，希望阻止 Apple「致敬」之餘，同時利用龐大硬件網絡去壟斷市場。

↓ AirTags 跟 Find My 功能與 Tile 關係 ↓

而在今次 WWDC20，Apple 就在未推出自家 AirTags 的情況下，率先開放 Find My 的 API，讓第三方的裝置，同樣可以透過 Find My 的網絡去搜尋；換言之，Tile 只要配合有關 API 使用，就可以利用 Find My 網絡，大幅提升藍牙定位及搜尋的準確度及範圍。

此舉看似是 Apple 為對應 Tile 的反競爭訴訟而作出的「讓步」，只要 Tile 完成更新，就可以完全「取代」AirTags 去使用。當然，Apple 不介意這樣做，相信尚未推出的 AirTags 可能在功能上有比 Tile 更出眾的地方；另外，開放讓 Tile 及其他同類產品先行以 Find My 網絡運作，更可以作為 Apple 開發 AirTags 的測試及參考之用，畢竟 Find My 的完整數據，最後是掌握在 Apple 的手裡頭。

詳細解釋 Find My 運作方法：iOS 13 Find My 解構掉失 iPhone、MacBook 離線無訊號一樣可定位

對於用戶來說，現階段大家只要等 Tile 或其他同類產品更新（若果他們不介意給 Apple 利用自家數據），就可以在 iOS 14 今年秋季正式推出的時候，以大約 US$25 至 $35（約港幣 $194 至 $272）購買 Tile 的藍牙標籤，去利用 Find My 功能，保障自己貴重物品的安全。