apple AirTags 是可以配合 Find My 功能的藍牙標籤裝置, 是 蘋果電腦 正在開發,類似 Tile 的同類型產品。 AirTags 未如一眾 fans 所願 在 WWDC20 中登場,實際硬件最終卻未現身;不過 iOS 14 已開放 Find My 支援第三廠產品,等於可以將 Tile 當 AirTags 用?

AirTags 理論是 Find My 功能中最重要的延伸新裝置,「致敬」同類產品 Tile 的運作邏輯,以 AirTags 藍牙標籤,加到不同的物件上,再配合環境中大量的 iOS、iPadOS 及 macOS 裝置,讓用戶可以定位 AirTags 標籤位置,從而幫助用戶尋找失物。

市場預計 AirTags 將會在有磁吸功能的藍牙標籤,可以配合 Find My 功能,利用 Apple 龐大的硬件網絡,定位及尋找扣上標籤的物件。(MacRumors)

Find My 配合 AirTags 的運作原理,其實是出自市場同類產品中最先推出的 Tile 藍牙標籤;不過 Tile 由於只能夠利用 Tile 跟 Tile 之間溝通作定位之用,對比起有 iOS、iPadOS 及 macOS 龐大裝置數量支援的 Find My,定位準確度自然很難比較。是故 Tile 亦在歐洲向 Apple 發起反競爭訴訟,希望阻止 Apple「致敬」之餘,同時利用龐大硬件網絡去壟斷市場。

↓ AirTags 跟 Find My 功能與 Tile 關係 ↓

而在今次 WWDC20,Apple 就在未推出自家 AirTags 的情況下,率先開放 Find My 的 API,讓第三方的裝置,同樣可以透過 Find My 的網絡去搜尋;換言之,Tile 只要配合有關 API 使用,就可以利用 Find My 網絡,大幅提升藍牙定位及搜尋的準確度及範圍。

此舉看似是 Apple 為對應 Tile 的反競爭訴訟而作出的「讓步」,只要 Tile 完成更新,就可以完全「取代」AirTags 去使用。當然,Apple 不介意這樣做,相信尚未推出的 AirTags 可能在功能上有比 Tile 更出眾的地方;另外,開放讓 Tile 及其他同類產品先行以 Find My 網絡運作,更可以作為 Apple 開發 AirTags 的測試及參考之用,畢竟 Find My 的完整數據,最後是掌握在 Apple 的手裡頭。

詳細解釋 Find My 運作方法:iOS 13 Find My 解構掉失 iPhone、MacBook 離線無訊號一樣可定位

對於用戶來說,現階段大家只要等 Tile 或其他同類產品更新(若果他們不介意給 Apple 利用自家數據),就可以在 iOS 14 今年秋季正式推出的時候,以大約 US$25 至 $35(約港幣 $194 至 $272)購買 Tile 的藍牙標籤,去利用 Find My 功能,保障自己貴重物品的安全。