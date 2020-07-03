【豐澤網店大減價2020】豐澤FORTRESS一周大減價又有新產品，小米 Note 10 Lite、Redmi紅米Note 8 Pro手機、無線耳機等五折起。另外，冷氣機、氣炸鍋、空氣清新機、手提電腦和電視、遊戲等都有大減價！

是次豐澤網店優惠期7月3日至7月9日，其中Mi小米Note 10 Lite減300元至2199元，Redmi紅米Note 8 Pro亦減300元至1599元。另外，Beefo Inspiration Mini Player藍芽喇叭減300元至299元，FOREO系列美容、按摩器都有特價！

以下產品看看哪款合心水。

20款激減產品

+ 6 + 5 + 4

除了以上產品，豐澤亦推出了iPhone、冷氣機、氣炸鍋、空氣清新機、手提電腦、和電視、遊戲等減價優惠，部份有限時。

氣炸鍋、降糖飯鍋、水波爐待限時優惠產品（附優惠碼，7月4日截止）

以下5款是豐澤Live Shopping 人氣廚房電器限時特賣，結賬時使用優惠碼即可獲得Live Shopping特賣場價，優惠碼如下（點小圖放大看）：

冷氣機、冷風機、空氣清新機及便攜式殺毒器

+ 33 + 32 + 31

iPhone、MacBook等手提電腦、電視及遊戲等

+ 41 + 40 + 39

不過提提大家，以上部份是易賞錢、大專生優惠，如欲購買，須留意條款細則。