華為 P40 Pro 拍攝能力檢證：「中階」機如何奪得 DxOMark 首位？

華為Huawei P 系列一向以拍攝為賣點，剛不久前發表的 P40 系列中，更有一部採用業界首見的 10 倍光學變焦鏡頭的手機 P40 Pro+；只不過 P40 Pro+ 準備需時，目前可以上市的就「只有」定位較次的 P40 Pro 及 P40。 然而作為系列「中階」的存在，P40 Pro 卻依然擁有著不俗的拍攝能力，在拍攝評測機構 DxOMark 早前發表的報告中，它竟以 128 分的高分進佔榜首。我們就以實機與大家拍攝了幾組相片，看看它是否真的如此強勁。

華為P40 Pro 鏡頭模組解構

華為P40 Pro 的主鏡頭模組嚴格上說為四鏡頭設計，但由於其中之一為測定距離的 ToF 鏡頭，可以用來拍攝的就只有三個鏡頭，分別為：

－ 5000 萬像素的主鏡頭

－ 4000 萬像素的超廣角鏡頭

－ 1200 萬像素的 5 倍光學變焦鏡頭

其中 4000 萬像素的超廣角鏡與上年尾 Mate 30 Pro 上用到的一樣，而主鏡、變焦鏡則改用了全新的 CMOS（蔡浩騰 攝）

除了幾個鏡頭以外，華為今次標榜 P40 Pro 加入了新種的光譜色彩感應，以及內置了自家研發的 XD Fusion 圖像處理晶片，除了銳利度之外，相片的對比度、色彩會在拍攝後多加一重處理。

前鏡方面，P40 Pro 的前鏡有 2300 萬像素，並且同樣輔以 ToF 鏡頭以產出更好的人造散景相片。（蔡浩騰 攝）

P40 Pro 各鏡頭試拍

P40 Pro 主鏡頭試相

首先試的是主鏡頭，其採用的是進光度據說比傳統 RGB CMOS 更多的 RYYB CMOS，像素為 5000 萬像素，平時依然是會用 Pixel Binning 作四合一大像素使用、輸出 1250 萬像素的相片。



RYYB 大像素的最直接效果，就是進光量高，夜景最能見到低雜訊的成象。而在日景方面，今次 P40 Pro 的主要進步應來自 XD Fusion 以及光譜感應器，使得拍出來的顏色更為實在，尤其在紅、綠等色彩表現上更為準確。

+ 9 + 8 + 7

P40 Pro 超廣角鏡頭試相

廣角鏡頭方面，今次所用的鏡頭硬件乃出自 Mate 30 Pro，當時的表現已經算是不俗，加上有新硬件調色，表現依然平穩，不過要挑剔的，依然是它的 3：2 比例沒有提供更大的視角，如果要像其他手機般廣闊的相片，P40 Pro 就稍有不及。

+ 5 + 4 + 3

P40 Pro 變焦相片試拍

最後的一支鏡頭就是一支 5 倍光學變焦的遠攝鏡，同樣的倍數，在上年的 P30 Pro 上已經出現過，但當時 P30 Pro 用的是 800 萬像素的感光元件。

而來到 P40 Pro 之上就稍作升級，改為 1200 萬像素的 RYYB 感光元件，雖然最高依然只可以用到 50 倍的數碼變焦，但也意味著畫面細節、以及在低光環境下的變焦相片會有一定進步。在 5 倍光學變焦、以至 10 倍的無損光學變焦方面，P40 Pro 的表現都堪稱上佳，尤其在光線充足的環境下，基本沒有甚麼投訴。

但當超過 20 倍的數碼變焦之後，靠數碼插值而得的相片就不免有點走樣，如果是夜間拍攝的話，更會見到明顯的油畫化現象：

+ 2

AI 功能、人像相片

講完幾支鏡頭的表現後，也來評評今次華為在 P40 系列中加入的 AI 功能。在新功能方面，有去除途人以及去除玻璃倒影等兩個新後制效果選擇。

去除背景途人的功能在其他手機上已經見過不止一次，其實就不算完全嶄新的功能，來到 P40 Pro 之上就透過動態相片去分析，系統再將路人去除，然而可能 2 秒的取樣時間有點太少，效果平平。

而在去除玻璃反光方面，效果就突出得多，去除倒影後的確會令主體更加突出，是否實用就要看用戶自己想帶出甚麼效果了。

最後也來評一下 P40 Pro 拍攝的人造散景人像相片，由於今次前後都有 ToF 鏡頭的關係，人像的分析似乎有更進一步，隨著主鏡頭的質素以及 XD Fusion 晶片的軟、硬件提升，P40 Pro 的 AI 人像的確比從前更強。

在前鏡方面一樣有質素不俗的人造散景效果，然而不知為何華為方面就不容許用戶在後期調節光圈數值，令前鏡自拍照的後期編輯彈性大減，叫人感到有些少失望。