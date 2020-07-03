Acer網店大減價最後5天！電競筆電、電腦45折起　教你1步攞優惠

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【Acer手提電腦notebook筆電優惠2020】想換手提電腦的話是機會了！Acer宏碁正進行大減價，notebook四五折起，只要輸入指定優惠碼就可以低價購入，非常化算，更有贈品！

（Acer）

Acer父親節優惠原定6月30日完結，但最終決定延長至7月7日，更加推兩款Swift 7及Swift 3手提電腦，分別有七五折及六五折，而今次電競筆電Acer Helios 300更有四五折優惠，想換notebook或電腦就不要錯過了。

▼▼▼ Acer激減產品款式、效能、價錢（點下圖放大解說） ▼▼▼

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以上貨品購買時緊記輸入頁面上的優惠碼，而數量有限，售完即止，部份已售罄。

除了Acer，豐澤網店亦正大減價，多款手機、無線耳機、冷氣機、氣炸鍋、空氣清新機、電視和遊戲等五折起，可看看是否合心水。

豐澤網店20款激減產品（3/7至9/7 )

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氣炸鍋、降糖飯鍋、水波爐待限時優惠產品（附優惠碼，7月4日截止）

以下5款是豐澤Live Shopping 人氣廚房電器限時特賣，結賬時使用優惠碼即可獲得Live Shopping特賣場價，優惠碼如下（點小圖放大看）：

iPhone、MacBook、冷氣機、空氣清新機及遊戲等更多產品，可按以下連結瀏覽：

豐澤網店大減價5折起！Razer筆電平近8千　iPhone、氣炸鍋激減

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