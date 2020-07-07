【iPhone、Android揀邊個？】iPhone和Android是現今兩大智能手機類型，但究竟用iPhone還是Android好這道十大難題，始終未有標準答案。外國就有用了10年Android手機的鐵粉，最終「入坑」改用iPhone，並列出iPhone六大優點。

（Arun Maini YouTube）

用iPhone還是Android純屬個人喜好，用了10年Android手機的知名外國YouTuber Arun Maini，近日就改用iPhone，結果「轉陣營」，並列出iPhone比Android好的六大優點。當然，Arun Maini也指出了iPhone一些不足，但看來無阻轉用iPhone主意。

以下這些優點和缺點，果粉們有同感嗎？

▼▼▼ iPhone六大優點 + 三缺點（點小圖放大看）▼▼▼

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其實用iPhone還是Android話題已爭拗多年，早前亦有Android鐵粉轉用iPhone一個月即放棄，並狂數iPhone 21項缺憾，引起熱論。

▼▼▼ 21個iPhone缺憾（點小圖放大看） ▼▼▼

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更多詳情：10年Android鐵粉轉用iPhone一個月即放棄 狂數21個iPhone缺憾

不過說到底，用iPhone還是Android，最重要還是方便自己，沒有既定答案。

資料來源：YouTube

強制熄App其實更耗電！即學延長iPhone電池壽命招式

蘋果軟件工程高級副總裁Craig Federighi早前指出，退出應用程序並不會起到省電效果，反而會在重新加載時花費更長的時間。除了不要強制熄App，以下保養電池方法大家也可參考。

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（EverythingApplePro）