不久前，我們相繼發佈了兩篇招聘啟事，招聘啟事發出不久，就有新同事入職了，他的職位是新媒體編輯。按照往常的節奏，我們給新入職的小伙伴發放了標配工作機：一台舊式處理器 + 8GB 內存+ 256GB 硬盤的筆記本電腦。 可就在第二天，他看到我桌上的HP Pavilion 14 全能輕薄本，我說這是我這週的評測對象，並跟他說了一番配置後，他臉上露出邪魅的笑容。

他主動請纓，說替我分擔分擔，啪的一下，便把公司標配的 13 吋工作本還給了我，順便把 Pavilion 14 全能輕薄本摟在懷裡帶回了他的工位上。幾天後他就把體驗內容寫好給了我，以下皆為他的自述。

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1. i7+獨立顯卡，小身材也有大能量

我的職位是新媒體編輯，新媒體是主業，偶爾也兼做編輯的工作，其中就包括拍攝產品照片。我拿起公司的Sony A7S3 相機，撓了撓頭，雖說用旗艦相機拍照是很爽，然而未壓縮的RAW 格式圖片近100M，每到後期處理時都覺得心累，不僅導出速度慢，加點磨皮特效還可能直接卡住。

不過拿到這台HP Pavilion 14 全能輕薄本後，我覺得那些都不是問題。

它所搭載的是最新Intel 11 代 i7-1165G7 Core 處理器，四核八線程，採用 10nm 製造工藝，綜合性能較上代有了顯著提升；加上NVIDIA MX450 獨立顯卡，2G GDDR5 顯存。後期批量處理圖片得心應手，拍攝直上 RAW，根本無需顧慮。

拿到手我就用軟件做了測試，但數據是死的，可以作為我們評測參考，性能如何還得親自上手體驗。

對於一台1.41 KG 的輕薄本而言，它的運算能力足以應付文檔、網頁瀏覽、視頻播放等多任務處理場景，而有了獨立顯卡和16G DDR4-3200MHz 大容量內存，則進一步拉高了它的性能天花板，遇到後期改圖，甚至是不涉及太多特效的視頻剪輯任務，都游刃有餘。

我平時有在互聯網看有趣視頻的習慣，遇到有意思的，還會自己翻譯放到 BiliBili 上，這次恰好用 HP Pavilion 14 全能輕薄本嘗試了一番。

一條時長為 16 分鐘的 1080P 視頻，以高位元速率的格式輸出，全程僅需不到 4 分鐘的時間，比我家那台筆電還快了近 2 兩分鐘，若是 4K 視頻差距只會更大。

工作之餘想玩玩遊戲，問題也不大。 MX450 相比上代有了近 30% 的提升，綜合性能接近 GTX1650。

若要玩「Cyber​​punk 2077」或許有點強人所難了，但對於我喜歡的LOL、CS:GO 等較為普適的電競網遊，或是Roguelike 這類對圖形顯示配置要求不那麼高的遊戲，還是能輕鬆應付的。

再看一眼它的輕薄機身，不強求它能玩上刺客信條最新作，如今這表現已足夠令我滿意了。

也許曾經我們對輕薄本的要求僅限於文字處理、圖片裁切、網頁瀏覽等基礎工作，但是到了視頻創作時代，是時候換一部能文能武的全能輕薄本了。

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+ 4 + 4 + 4

2. 色準屏好

從 HP Pavilion 14 全能輕薄本的名字不難看出，它的屏幕大小為14 吋，單純看字面上的數字，似乎比公司配的13 吋工作機大不了多少，但是在瀏覽網頁、改圖、PR 剪輯時，屏幕大1吋便能顯示更豐富的內容，瀏覽更多的信息。身處沒有條件外接顯示屏的戶外場景，14 吋恰好是兼顧顯示信息量和體積的最佳平衡尺寸。

屏幕左右邊框寬度僅為 4.35mm，意味著在更小的機身裡能容入更大的視野，屏佔比高達 84%，屏幕觀感極佳。

高屏佔比的設計有利於把機身做小，而高色域的屏幕則更能滿足娛樂和後期工作等場景需求，72% NTSC 的色域表現，使畫面呈現出更豐富的色彩，色彩過渡再也不會出現明顯的色階差異。

如果是Sony的微型小巧且具有單反功能的相機用戶，對Sony的色彩管理一定不會陌生，為了追求更準確的色彩調校，無論是照片或是視頻的拍攝前期，我都會將相機設置成PP10的Log 模式拍攝，雖然在相機上預覽時，所攝照片飽和度極低，就像是蒙上了一層灰，但這卻會方便我後期進行調色處理，借助星14 全能輕薄本的這塊全高清IPS 屏，每次改圖都是享受。這次拍攝 HP Pavilion 14 全能輕薄本的產品照同樣也是用它進行處理的，即使後台開著二三十個 Chrome 頁面，Lr 也絲毫不卡。

既然這部分聊到了重度任務場景，我想順便聊聊它的散熱， 不論是安靜程度或是散熱性能都十分令人滿意。

還是在上面提到的場景下，我在後台開啟眾多 Chrome 頁面，Lr 裡面放著 30 多張待處理的圖片，PR 放著待剪的素材。以往我使用的輕薄本或是遊戲本，碰見這種情況，散熱風扇應該已開足馬力，聽起來就像是快「起飛」一樣了。

然而在 HP Pavilion 14 全能輕薄本上，我既沒有感受到燙手的溫度，也沒有聽到飛機起飛引擎似的噪聲，只有湊近了才能聽到三相馬達吹出的微弱的氣流聲。

在遊戲時我還特意留意了它的散熱情況，效果依然。我相信即使我帶著它進圖書館，戴著耳機玩遊戲，它的散熱噪音甚至不會影響到周圍人進行閱讀。

3. 有好看的皮囊，才能讓我有探索它有趣靈魂的慾望

探完 HP Pavilion 14 全能輕薄本的內在，我們來看看它的外在。

設計上延續了 HP Pavilion 系列輕薄本經典的簡約風，這一代擁有月光銀、流光金、初戀粉等多種時尚配色，手上這款是月光銀的配色，這或許是最低調的顏色了，如果我自購的話，我可能會選流光金配色，跟今天灑進來的陽光更配。

機身最厚處為16.9mm（不含腳墊），可以輕鬆放入我的雙肩包，把 Pavilion 14 全能輕薄本與我的遊戲本粗略比較，前者厚度幾乎是後者的一半，想到這台 HP Pavilion 14 全能輕薄本還擁有獨立顯卡，心裡湧上一股暖流，出差改圖/剪片都不用愁了。

筆記本上蓋的正中心有一個圓形的HP Logo，頂部設有一條WiFi 天線，既有加強接收無線信號的能力，亦可作為防呆標識，只要看到或摸到這條天線，便知此面應該向著我。

開蓋後發現，鍵盤所在的面與筆記本上蓋的面一樣都是金屬材質，3D 沖壓一體成型，沒有多餘的空隙，貫徹了其簡潔的設計風格。摸上去略帶磨砂手感，細膩更親膚。

屏幕所在的面採用黑色邊框設計，討巧地從視覺上減弱邊框厚度，更突出了高達84% 屏佔比的全面屏優勢，屏幕頂部有一枚攝像頭，底部一枚LOGO，這便是屏幕所在的面的全部元素。

沒有雜亂的元素，使得用戶可以把精力專注在屏幕上。

鍵盤所在的面的設計較上代有著頗為明顯的變化，首先是原本鍵盤上部揚聲器開孔被取消，而把揚聲器挪到了底面更接近用戶的位置，配合丹麥皇家級別B&O 調校的雙揚聲器，娛樂體驗更進一步。

鍵盤擁有兩級可調背光：一級只有字符透光，二級整個鍵帽都有輪廓光，適合不同亮度的場景下使用。按鍵的反饋手感乾脆明確，按壓力度適中，打字聲微（空格鍵除外），鍵位安排與一般筆電相似，不影響盲打效率，上手極快。

HP Pavilion 14 全能輕薄本配備了指紋解鎖，在人人都帶口罩的當下，個人認為採用指紋方式，要比 Windows Hello 人臉識別解鎖更便捷。

接口方面，左側設置了3.5mm 音頻接口和一個USB-A 3.2 Gen1 接口，右側有一個圓形電源接口、一個HDMI 2.0 接口、 一個USB-A 3.2 Gen1 接口和一個USB-C 3.2 Gen2 接口，還有一個Micro SD 卡槽。

其中全功能 USB-C 接口可支持充電、數據傳輸、接入多屏等功能，貪心的我還希望下一代能讓這個接口乘於二，滿足更多場景的需要。

4. 處處細節，效率極高

在我與 HP Pavilion 14 全能輕薄本相處的兩日時間裡，每一秒都讓我覺得舒心。我用來打字排版、改圖、玩養生遊戲，它都能完成得相當出色。打開中大型的軟件也沒有出現延遲或畫面凍結現象，我只恨它沒有提前出現在我的大學時光裡。

其實我自己也在想，除了配置和外觀設計，HP Pavilion 14 全能輕薄本還有哪些地方吸引著我呢？我想到它的一些貼心細節。

首先是轉軸處的「抬高底座」設計，將筆記本上蓋的面開至最大角度時自動將機身底部抬起，有人體工學的設計考慮，也能提高進風量，提升散熱效率。橡膠材質的抬高底座，也不會劃傷桌面。

抬高底座（愛范兒授權使用）

最新的 WiFi6 無線網卡也是突出優點之一，802.11ax 2×2 雙上傳雙下載，在有 WiFi6 路由器的前提下，WiFi6 的傳輸速度最高可達原來 WiFi5 的三倍，線上工作更加流暢穩定。

一台筆記本電腦少說都得用三年，若是學生則或許更久，能在第一時間用上最新協議技術，未來可預見的時間裡，無需為這種「感知不強」的功能而更換機器，在消費者心目中自然是加分的。

最後到了大家最關心的續航問題，配備NVIDIA MX450 獨立顯卡的惠普(HP) 星14 全能輕薄本，我們自然不能奢望它像主打長續航的超極電腦筆記本那樣耐打，不過最高8.25 小時的續航時間，也能滿足我短時間的外出甚至短途出差使用需求了。

實測在改圖半小時 + 視頻 1 小時 + 打字排版 3 小時 + 網頁後台常開的狀態下，還能剩餘 11% 的電量，若是更加重度的任務，插電工作會更加舒服。

剛好電源適配器不大，能提供最高 65W 的快充功率，息屏狀態下，30 分鐘可充滿 50%，利用中午午休時間給電腦續上「命」，下午又可滿血復活。

HP Pavilion 14 全能輕薄本給我的感覺，跟一台性能拉滿的遊戲本恰好相反。它身上所承載的輕薄和獨顯性能，與我近期的需求不謀而合。

我們使用筆電的場景無非是居家常駐，或出行時攜同辦公，若這兩種場景在你生活中出現的時間各佔一半，你在N 個可量化因素之間糾結過後便會發現，HP Pavilion 14 全能輕薄本才是上乘之選。

The End

兩天後，我收到了新同事的一條微信，寫著「稿子請查收」。

出於對這部筆記本的喜愛，他只花了兩天時間，就把稿子寫好交給了我，還說要把這台 HP Pavilion 14 全能輕薄本佔為己有，當作新的工作機。

看他寫得情真意切，我有了跟行政部門申請一部新電腦的想法，各位祝我成功。

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【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：惠普星 14 全能輕薄本體驗：遇見它，我不再糾結】