撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-03-10 17:36

三星打算推出新 Galaxy A 系列中階手機消息已在網絡流傳多時，不過之前就未有推出時間資訊流出。想不到上星期有爆料人發現，三星韓國在 YouTube 帳號上 Galaxy Event 排程意外在網上公開，從而得知廠方打算在 3 月 17 日舉行發佈會。

據爆料人從韓國三星 YouTube 帳號抓取螢幕截圖，可看到廠方打算在韓國時間 3 月 17 日晚上 10 時 30 分（香港時間 晚上 9 時 30 分），進行主題為 Galaxy Unpacked March 2021 的串流播放活動。有外媒猜測廠方將在是次網上發佈會中，推出 Galaxy A52 跟 Galaxy A72 兩款中至中高階定位的智能手機新品。

綜合早前消息，作為中階熱賣機款 Galaxy A51 系列的後繼作，Galaxy A52 將分別推出 LTE 及 5G 版本，並同樣走高效能價格比路線。前者採用 Snapdragon 720G，5G 版就用上表現不錯的 Snapdragon 750G 5G 晶片組；至於日前曾有疑似品牌內部市場宣傳文件流出的 Galaxy A72，就以配備 6,400 萬像 OIS 變焦四鏡為賣點，並配備 90Hz 更新率 AMOLED 螢幕。

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