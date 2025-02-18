華為HUAWEI Mate XT｜ULTIMATE DESIGN三摺屏手機港版登場上手試＋香港售價公布｜華為吉隆坡發布會直擊｜去年於中國內地HUAWEI華為推出三摺屏幕手機Mate XT時，驚為天人，不少用家爭相搶購，直至現在仍供不應求。終於，Mate XT正式推出國際版本，而且香港版亦都將會在三月推出！記者就前往於吉隆坡舉行的華為全球新品發布會中，直接試玩新機，以及直擊新機何時於香港正式推出，以及售價詳情等。



直擊華為吉隆坡國際發布會，上手試玩港版Mate XT

HUAWEI Mate XT上手玩：霸氣大屏纖巧入袋

HUAWEI Mate XT｜ULTIMATE DESIGN Mate XT的最大亮點，莫過於其前衛的三揩疊屏幕設計。憑藉華為自家研發的天工鉸鏈系統，手機能夠靈活切換單屏、雙屏和三屏等多種形態，開合自如。展開後10.2吋大尺寸OLED顯示屏搭配16:11的屏幕比例和3K超高清解析度，為用家帶來極致的沉浸式視聽體驗，無論閱讀電子書、漫畫、觀看影片、打機還是處理文書，都能充分發揮大屏幕優勢。而且新機超薄，完全展開後只有3.6mm厚，拎上手完全不覺得是三摺屏手機般，非常纖巧。

華為吉隆坡發布會直擊！HUAWEI Mate XT三摺屏手機港版實試＋香港價錢公布

HUAWEI Mate XT

華為HUAWEI Mate XT｜ULTIMATE DESIGN 港版開箱

HUAWEI Mate XT｜ULTIMATE DESIGN開箱

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此外，HUAWEI Mate XT｜ULTIMATE DESIGN Mate XT在拍攝影像實力上同樣出色。採用了首發10檔可變光圈的折疊影像系統，加上5.5x潛望式長焦鏡頭和超廣角鏡頭，可輕鬆拍攝各種場景。全新的AI智能影像算法，更能智能優化照片色彩和質感，突破手機拍攝的局限性。機身採用了高強度火箭鋼材質，抗壓強度高達1900兆帕，能承受無數次反覆開合而不失穩定性。內置5600mAh大容量電池，再加上支援快充技術，即使長時間重度使用，續航表現亦能得以保證。

將屏幕完全打開時，便是一台10吋大的平板電腦使用

兩摺屏幕使用時，7.8吋屏幕亦都非常好用。

記者在手機上安裝不同軟件，包括不少HUAWEI用家必用microG以及GBOX等，都可以完美安裝，當然就連Google Play等軟件都可以安裝得到。直接在Play Store下載《崩壞 星穹鐵道》遊戲時，設定高畫質及60fps時，都可以完美運行，機能可媲美不少旗艦手機。

天工鉸鏈系統，手機能夠靈活切換單屏、雙屏和三屏

XIMAGE相機系統，拍攝相片的質素媲美不少同級手機。

紅色皮底設計，拎上手頗為高雅。

性能方面，就算玩《崩壞星穹鐵道》都可以高畫質+60fps下順暢運行。（林勇 攝）

官方公布HUAWEI Mate XT｜ULTIMATE DESIGN Mate XT將會在3月7日香港正式推出，而且2月19日起開始接受預訂。另外官方指將會隨機付送一年屏幕免費更換優惠，如不幸一年內人為或意外打破手機三摺屏幕，即可無償更換。而且購買即送 2年4次免費屏幕保護貼服務、可額外加港幣$99換購HUAWEI FreeClip。新機售價為$25,499，有興趣的用家千萬不要錯過。

HUAWEI Mate XT｜ULTIMATE DESIGN 規格