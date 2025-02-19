華為吉隆坡發布會直擊｜專業MatePad Pro 13.2“＋FreeArc靚聲耳機

華為吉隆坡發布會直擊｜MatePad Pro 13.2“＋真無線耳機FreeARC登場｜華為HUAWEI Mate XT｜ULTIMATE DESIGN三摺屏手機終於正式推出港版，記者當然立刻上手試！不少用家爭相搶購，直至現在仍供不應求。終於，Mate XT正式推出國際版本，而且香港版亦都將會在三月推出！記者就前往於吉隆坡舉行的華為新品發布會中，直接試玩新機，以及直擊新機何時於香港正式推出，以及售價詳情等。



華為吉隆坡國際發布會中，一口氣發布Mate XT外，還有MatePad Pro 13.2"、FreeArc開放式耳機以及Band 10運動手環。

HUAWEI MatePad Pro 13.2" 旗艦級平板

HUAWEI MatePad Pro 13.2" 真正無反旗艦

今次發布會中，除了HUAWEI Mate XT｜ULTIMATE DESIGN三摺屏手機外，還推出了最新MatePad Pro 13.2"專業級平板，今次HUAWEI MatePad Pro 13.2"針對專業人士及商務用戶需求而設計，配備13.2吋PaperMatte 大屏幕，擁有超高94%屏佔比，為用家可以帶來沉浸式視覺享受。而且採用航天級鎂合金中框，機身纖薄輕巧，重量只有580g，同時配備10100mAh超大容量電池，支援88W SuperCharge快充，滿足全天候辦公所需。

擁有如筆電功能的旗艦級平板

另外，MatePad Pro 13.2"配備PC級WPS Office應用程式，提供熟悉的電腦操作介面，支援多任務處理、視窗縮放等功能，讓用戶享受高效的流動辦公體驗。此外它更支援HUAWEI M-Pencil第三代手寫筆以及HUAWEI智能磁吸鍵盤，方便用戶在不同場景如會議、筆記、創作等靈活使用。HUAWEI MatePad Pro 13.2"售價為$7399，凡於指定零售商購買，即送HUAWEI 智能磁吸鍵盤 ($1,199)、HUAWEI M-Pencil (第三代) ($699)，以及HUAWEI FreeBuds 5 ($1,199) 。

PaperMatte屏幕不單大幅減少反光，而且在繪圖時手感更好。

PaperMatte 屏幕反光影響大幅減少

全新設計的FreeArc耳機

FreeArc非常合適不同耳型的用家

HUAWEI FreeArc長戴無累

同時，HUAWEI推出FreeArc開放式耳機，FreeArc 採用獨特的圓弧外殼設計，融合金屬與塑膠材質，展現出高級感十足的時尚氣質。此外，採用超輕量化設計，每只耳機僅重 8.91g，長時間佩戴也不會感到疲勞。內置17*12mm高靈敏度單元，而且耳機連續播放音樂時間為7小時，可長時間聽歌都沒有問題。加上加入 IP57 抗水等級耳機，配備了抗水妁音咪，可在跑步、騎行、瑜伽等高強度運動中有效減少雨水和汗水的影響。HUAWEI FreeArc香港售價未定，海外售價為119歐元（約960港元）。

HUAWEI Band 10預計3月推出

另外，同場還發布了全新Band 10健康手環，在健康運動監控方面全面升級，不單特別提升睡眠和情緒健康功能。而且更可分析用戶的日常作息，利用心率變異性 (HRV) 資料提供個人化睡眠洞察。而且更加入升級版情緒健康助手，通過實時健康訊息，監測生理及心理健康。不過這款Band 10暫時只知3月推出，售價未定。