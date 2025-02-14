AI 撒拉嘿。眼下，能比股票漲停刺激的是兩個數字的狂飆：《哪吒 2 》的票房、 DeepSeek 的訪問量。



監測網站 Similarweb 顫抖得舉起小爪：2025 年 1 月，DeepSeek 訪問量怒衝 2.78 億次，按年暴漲 2257%！多麼可怕的數字！

爆紅的代價呢？

DeepSeek 連基本的 API 訪問壓力都承受不了。

官方一直很卡，白天高峰時段一輪對話後，等着你的就是「服務器繁忙」。

（機器之心提供）

有人半年前開始使用 DeepSeek，現在由於請求量過大，DeepSeek 不穩定，系統常常被迫切換到更貴的 OpenAI 服務，銀子嘩嘩地流。這就像早高峰擠公交——明明買了月票，卻總被擠得掛在車門外，最後只能含淚揮手：

「師傅，我打車！」

不過，對於咱們這些要求不高的手殘黨來說，繞過官方堵車現場的法子也不少。

比如，Poe 就能直接調用。

（機器之心提供）

今天推薦一個對中國網友更友好的選擇。

秘塔算是中國最早開通 DeepSeek R1 直達通道的 AI 搜索廠商——打開「長思考-R1」開關，即刻白嫖滿血版超能力！

（機器之心提供）

秘塔 AI 搜索提供簡潔、深入、研究三種模式。想要深入體驗 DeepSeek R1 滿血版效果的，可以選擇後兩種。

秘塔 AI 搜索可以直達數十億全網數據、數千萬的學術文獻、播客內容甚至個人知識庫，現在這些資源也能享受到 DeepSeek R1 的深度分析服務。

話不多說，上體驗。

- 問題 1 -

「現在《哪吒2》即時票房多少？分析過去24小時票房走勢的主要原因。」



首先，當然要瞅一眼即時數據抓取能力。

不負所望，數據直接 update 到今天早上（這篇文章寫於 2 月 10 日早上）新鮮出爐的結果！

在分析票房持續上揚原因的過程中，DeepSeek 複雜推理能力很好地融入其中：

從搜索到的材料中找到多個可能的變量因素，最終確定了４關鍵影響因素（逆跌現象、口碑效應、排名以及全球化策略）。裏面都有具體的引用來源，點擊即可查看。

（機器之心提供）

除了票房和訪問量，當下最受關注的數字還有金價！

（機器之心提供）

即時數據更新完全沒問題（ 文章寫作於 2 月 10 日中午 ）。至於分析原因，基本面都分析到了，當然，補充一些技術面分析會更好。

- 問題2 -

「請推薦你認為最好的五部動畫電影。」



上點難度，看看 AI 的主觀判斷和推理能力。

不同於簡單的事實性問題，這個需要大模型權衡多個因素。

思考過程清楚表明，它從藝術價值（如主題深刻性）、影響力、榮譽和口碑幾個主要因素出發，給出了一份完全合格的答卷。

結尾還附上「遺珠」：

包括《大鬧天宮》（這是兼顧了不同文化），居然還有極度燒腦的科幻神作《紅辣椒》！實在加分。

（機器之心提供）

- 問題 3 -

「我買了 2 月 10 日從沙巴飛回北京的非聯程機票。行程原計劃是先乘坐亞洲航空從沙巴飛往吉隆坡，再從吉隆坡乘坐國航回北京。



但現在飛往吉隆坡的航班已嚴重晚點，確定趕不上後續的航班。現在我該怎麼辦？生成一份最具性價比的 PlanB。」



真正有用，意味着 AI 一定能幫忙決策日常生活中的一些複雜狀況。

為了評估其多維度數據融合與個性化方案生成能力，我們問了這個非常實用的問題。

（機器之心提供）

不得不說，回答專業，連相關花費也列出來了。

多年前，我有過類似經驗——當時沒有大模型，我一手拿着手機，心急火燎地在多個 App 間橫跳，一手拿着筆記錄、盤算着各種方案。

但結果，和這裏的結論一模一樣。

延伸閱讀：ChatGPT Search開啟對話式搜索新體驗 一問一答外還能整合資訊（點擊連結看全文）

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- 問題 4 -

「抖音等平台封禁張蘭直播，想讓孩子了解餐飲行業，還能推薦孩子讀張蘭的自傳《我的九條命》嗎？」



考察模型比對對立訊息源、呈現矛盾點、平衡立場的能力，讓它處理敏感社會議題是一個機會。

噼里啪啦寫了很多，這裏僅呈現最精華的部分，是不是比很多噴子的二極管思維強多了？

（機器之心提供）

沒有明顯倒向一方，這碗水端得有水平。既肯定了書中的專業內容應該獨立於當前爭議，仍有參考價值；又建議通過（多讀其他書籍+家長引導），藉此契機培養孩子的批判性思維。

- 問題 5 -

「 976 年夜晚，宋太祖趙匡胤跟他的弟弟、晉王趙光義喝了頓酒，幾個小時後，身強體壯、無病無害的趙匡胤，突然暴斃宮中，五天後就被匆匆下葬。



由此引發千百年來關於『斧聲燭影』等有關趙匡胤死因的諸多爭論，請提供這方面最新研究成果。」



（機器之心提供）

從回答來看，展現了不錯的學術素養（文獻綜述能力）。

梳理了一些過去研究，特別關注了 2022-2023 年的最新研究進展，抓住了研究動向的轉變——從關注事實真相（弒兄）到「斧聲燭影」是怎麼建構起來的。

精彩還在繼續。

我們在參考文獻中發現了一本英文專著。

（機器之心提供）

點開了後，跳轉到了指明文獻來源的界面，點擊 PDF ，進入了秘塔 AI 搜索的閲讀模式。打開中英翻譯，你甚至可以直接閲讀這本書了！體驗非常友好！喜歡的話，還能把這本書放進你的知識庫。

（機器之心提供）

- 問題 6 -

「脱口秀女演員楊笠被大眾熟知，是因為她在2020年播出的綜藝節目《脱口秀大會》上，吐槽男性：男人不光美好，還特別神秘。你永遠也猜不透他的小腦瓜裏在想一些什麼。他為什麼看起來那麼普通，但是卻可以那麼自信。



請你模仿這一思路，幫我寫一段脱口秀腳本，諷刺過年時七大姑八大姨們對我這個單身狗的催婚。」



DeepSeek 的寫作能力驚豔，早已得到一些專業作家的認定。

「雨果獎」得主郝景芳就寫道：

「AI 寫段落大綱還不錯，雖然讓 AI 整體構思一本小說目前我還不太滿意，但是一段一段給 AI 輸入情節點，讓 AI 細化大綱思路，還是做得蠻好的。

....... 我也讓 AI 試寫了一段小說，可圈可點，雖然最後我自己寫的段落還是會和 AI 有顯著不同，但是我會參考 AI 的創作。」

所以咱也不測啥了，就圖個一樂：你笑了嗎？

（機器之心提供）

現在，除了秘塔 AI 搜索，納米搜索、崑崙萬維旗下「天工 AI 」PC 版也上線 了「DeepSeek R1 + 聯網搜索 」功能。

如果其中一個體驗不利索了，不妨試試另一個。

（機器之心提供）

（機器之心提供）

延伸閱讀：Google AI聊天機器人向使用者發出死亡威脅 官方回應你滿意嗎？（點擊連結看全文）

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】