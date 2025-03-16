Google推AI模式搜索　Gemini 2.0替換藍色鏈接　訂閲服務收這價錢

3月6日消息，據悉，Google近期推出了一款實驗性的搜索引擎，完全摒棄了傳統的「十條藍色鏈接」展示方式，取而代之的是由人工智能生成摘要的全新界面。這項名為「AI模式」的功能被認為是搜索引擎發展史上的一個重要里程碑，標誌着智能化搜索新時代的開啟。



目前，「AI模式」已面向Google One AI Premium訂閱用戶開放。用戶只需在任意搜索結果頁面點擊新增的「AI模式」選項卡，即可體驗這一創新功能。Google One AI Premium是一項每月收費19.99美元的訂閱服務，除了提供額外的雲存儲空間外，還允許用戶優先使用多項先進的人工智能功能。

Google One AI（Google）

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截至目前，全球已有超過100個國家的用戶能夠體驗Google提供的「AI概覽」功能。這一功能會在傳統搜索結果頁面的上方顯示摘要訊息，為用戶提供更快速的訊息獲取途徑。自去年5月以來，Google還在「AI概覽」中嵌入了廣告內容，進一步提升了搜索結果的商業價值。

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啟用「AI模式」後，用戶將看到更加詳細的摘要訊息，每個結論均附有來源網頁鏈接。傳統的「十條藍色鏈接」已被一個支持連續提問的搜索框所取代，用戶可以通過不斷提問來深入探索相關訊息。

Google方面表示，「AI模式」由定製版的Gemini 2.0模型驅動，這款模型具備強大的推理能力，能夠高效處理複雜的查詢任務，為用戶提供精確且全面的答案。

2024年，母公司Alphabet的3500億美元收入主要依賴於搜索廣告業務，但這一核心業務正面臨來自OpenAI等人工智能領域的競爭壓力。去年10月，OpenAI在其ChatGPT中新增了搜索功能，進一步加劇了市場競爭的激烈程度。

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