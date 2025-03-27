Apple Watch也要推摺疊款？雙螢幕雙相機設計　再次革新智慧穿戴

近日，美國專利商標局（USPTO）曝光了一項 Apple 的全新專利，這項專利顯示 Apple 正在研發一款「摺疊式」Apple Watch，而且還配備了雙螢幕和相機功能！這意味著未來的 Apple Watch 可能不再只是你的健康小助手，而是直接變身成手腕上的迷你 iPhone，甚至還能讓你隨時隨地進行 FaceTime 視訊通話！究竟這款「摺疊神錶」會帶來什麼樣的驚喜？讓我們一起來看看！



Apple Watch 摺疊式設計曝光！

據悉，這款 Apple Watch 的最大亮點就是它的「可摺疊螢幕」設計。雖然目前還不確定它是否會像傳統的翻蓋手機一樣摺疊，但專利中的設計圖已經讓人聯想豐富。

Apple Watch會推出摺疊款？

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想像一下，當你需要更大的螢幕來瀏覽網頁、玩遊戲或進行視訊通話時，只需輕輕一翻，手錶螢幕就能瞬間變大；而當你不需要時，又可以摺疊起來，方便攜帶。這種設計不僅提升了實用性，還讓手錶的外觀更加時尚前衛。

Apple Watch 摺疊式設計（＠designboom）

Apple Watch 摺疊式設計（＠designboom）

更讓人驚喜的是，這款手錶還可能配備「雙相機」！一個用於拍攝外部環境，另一個則面向使用者，專門用於視訊通話。這意味著未來你不需要再掏出手機，只要抬起手腕，就能直接進行 FaceTime 通話。對於喜歡隨時記錄生活或需要快速通訊的人來說，這無疑是一大福音。

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Apple Watch 摺疊式設計（@yankodesign）

不過，這項專利其實早在 2023 年就已經提交，只是最近才被國外媒體發現。雖然 Apple 目前並沒有立即推出這款產品的計劃，但從專利內容來看，Apple 的研發團隊顯然已經在探索摺疊穿戴裝置的潛力。

Apple Watch 摺疊式設計（@yankodesign）

當然，我們也不能對這項專利過度期待，畢竟 Apple 每年提交的專利多達數百項，真正能實現的卻不到 1%。但不可否認的是，如果這款摺疊 Apple Watch 真的問世，它將徹底改變我們對智慧手錶的認知，甚至可能成為下一個科技界的爆款！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】