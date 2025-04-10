GoPro HERO 13 Black極域白限定版登場　超強連拍慢動作與GPS功能

運動相機品牌GoPro正式推出了其史上首款極域白配色的HERO 13 Black限定版。這款特別版運動相機為全球限量發售，售完即止，售價為3200元，並附贈白色長杆。



該產品的原型機GoPro HERO 13 Black於去年9月首次發布。Hero 13 Black搭載了一塊1/1.9英寸、2700萬像素的圖像傳感器，支援2700萬像素照片拍攝以及5.3K60、4K120和2.7K240分辨率的視頻錄製。

GoPro HERO 13 Black in Polar White（GoPro）

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此次推出的限定版新增了超級連拍慢動作模式，用戶可以使用該模式以每秒400幀的速度錄製720p視頻，或以每秒360幀的速度錄製900p視頻，還可以以每秒120幀的速度錄製5.3K視頻。

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此外，Hero 13 Black的電池容量提升至1900mAh，大幅增強了續航能力，可支援150分鐘以上的1080p30視頻錄製，或者90分鐘以上的4K30/5.3K30視頻錄製。在防抖性能方面，該款相機採用了增強版防抖技術6.0，具備360°水平鎖定功能，確保畫面穩定。

GoPro HERO 13 Black in Polar White（中關村在線提供）

值得一提的是，Hero 13 Black是目前市場上唯一一款內置GPS功能的運動相機，能夠提供速度、地形、海拔和重力等詳細數據訊息。

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