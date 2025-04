TikTok科學短片爆火　研究發現用上AI擬真虛擬主播更有說服力

在 TikTok 等社群平台上,AI 技術打造出瑪麗・居禮、特斯拉等歷史人物化身的科學短片獲得大量關注。然而這些 AI 虛擬人像是否真的讓科學傳播更有效?德國波鴻進階網路研究中心(CAIS)的 Jasmin Baake 團隊發表於《科學傳播期刊》的研究指出,「擬真」AI 科學溝通者實際上比卡通風格更能贏得觀眾信任。



研究設計中,約 500 名德國受試者觀看四種組合的影片,包括擬真/卡通風格、男性/女性 AI 科學主播。研究者原預期擬真形象會引發「恐怖谷效應」──即太像真人卻不完全像時引發觀眾不適,反而可能降低可信度;並預測男性虛擬主播會因刻板印象被認為更具專業性。

即便有「破綻」 仍比卡通風格贏得信任

實驗中使用的擬真男性虛擬人像。(Jasmin Baake)

AI 虛擬人像是否真的讓科學傳播更有效?

結果出人意料:擬真虛擬人像在「能力」、「誠信」與「善意」三項可信度評估中皆略勝卡通風格,整體被評為更具信任感。雖然男性被認為較有「能力」,但在誠信與善意上,男女形象並無顯著差異。此外,參與者本身的 AI 熟悉度與對科學的基本信任也會影響評價。

延伸閱讀:科技新知|科學家達成突破 機械人可改變形狀 液化後再恢復原形

研究顯示,即便部分擬真虛擬人像仍有些微表情延遲、對嘴不協調等「破綻」,觀眾仍傾向賦予其更多可信任特質,且未如預期出現恐怖谷式的反感反應。這項結果為科學傳播中如何設計 AI 角色提供了新方向。

Baake 強調,未來應進一步測試更細緻的擬真程度梯度,探索在中間程度是否可能出現恐怖谷效應。此外,個別觀眾如何感知虛擬形象的「擬真程度」也可能是影響信任的關鍵因素。

相關研究刊登在最新一期的《科學傳播》。

首圖來源: Jasmin Baake at al (CC BY 4.0)

參考論文:Balancing Realism and Trust: AI Avatars In Science CommunicationJournal of Science Communication



+ 38

【本文獲「明日科學」授權轉載。】