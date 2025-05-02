微軟宣佈Xbox全線加價！主機手掣配件齊加 玩家怒吼：仲貴過PS5？

微軟宣佈Xbox全線加價｜微軟於5月1日宣佈，即日起全面調升Xbox Series系列主機及周邊配件產品價格，更預告今年聖誕節檔期將把第一方遊戲售價推高至79.99美元（約625港元）。此舉引發遊戲界大地震，有香港玩家即時計數：「Xbox Series X數位版加完貴過PS5實體版，仲點叫人支持？」



主機價格暴漲兩成 旗艦版突破700美元大關

根據微軟官方公告，美國地區Xbox Series S 512GB版本由299.99美元跳升至379.99美元，升幅高達26.7%；而旗艦機種Xbox Series X 2TB Galaxy Special Edition更飆至729.99美元（約5,700港元），成為史上最貴本世代主機。值得留意的是，耳機產品僅在美加地區加價，分析指此舉或為避開歐盟嚴格監管。

Xbox Series X 2TB Galaxy Special Edition更加價至729.99美元

《戰爭機器》新作恐成天價遊戲

雖然微軟未公佈具體漲價遊戲名單，但業界普遍預測即將推出的《Gears of War: E-Day》《Perfect Dar》重製版及《Call of Duty》新作將首當其衝採用79.99美元定價。更令玩家不滿的是，Xbox Game Pass終極版雖可免費遊玩部分大作，但訂閱費過去兩年已三度加價，有網民諷刺：「加完主機加手掣，加完手掣加Game Pass，微軟係咪當玩家係提款機？」

Gears of War: E-Day

全球遊戲產業掀加價潮 任天堂Switch 2成最後防線？

此次漲價並非獨立事件，PlayStation早前已兩度調升PS5主機價格，任天堂Switch 2雖以450美元（約3,510港元）高價登場，但其「主機+卡帶」模式仍被視為較低成本選擇。美國娛樂軟件協會曾經作出警告，受中美關稅戰及開發成本暴漲影響，遊戲產業已進入「通脹時代」，分析師更預測：「2025年AAA大作售價突破100美元只是時間問題。」

相對Switch 2的售價比起加價後的Xbox抵玩

來源：Xbox官方公告