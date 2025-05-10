iOS 19新功能將改變溝通？AirPods從音樂伴侶進化成即時翻譯神器

當AirPods在2016年首次登場時，它以無線設計打破了人們對耳機的傳統認知，迅速成為全球用戶心中的「未來科技象徵」。從最初的簡潔無線體驗，到後續引入主動降噪、透明模式、空間音頻、對話感知等功能，AirPods不斷拓展自己的能力邊界，也逐漸變成了一款「耳朵上的增強現實設備」。



戴著AirPods點點頭便可即時回應（youtube）

而在即將到來的iOS 19中，AirPods的實用性或許將再次邁上一個全新的台階。根據彭博社記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）的爆料，蘋果計劃為AirPods引入一項令人興奮的新功能——即時翻譯。

即時翻譯：AirPods的新技能

根據目前的消息，iOS 19系統將允許AirPods用戶在面對不同語言交流時，實現即時語音翻譯。具體而言，當一位中文用戶聽到身邊有人用英語交談時，iPhone會即時識別並翻譯對方的話語，然後通過AirPods耳機以中文形式播放出來。反之，如果中文用戶希望回應，iPhone也可以把中文翻譯成英文並播放，輔助雙方順暢交流。

這種體驗與傳統翻譯應用有本質區別：無需掏出手機看屏幕，解放雙手和視線。通過耳機即時播報，大大減少對話過程中的等待時間。與空間音頻、對話感知功能協同，整體體驗更自然流暢。

AirPods的新技能

值得一提的是，雖然目前尚未確定具體適配機型，但古爾曼暗示，至少部分現有AirPods型號（如AirPods Pro 2）有望支持該功能。當然，也不排除蘋果把完整體驗鎖定在未來發布的AirPods Pro 3及其全新H3晶片上，以充分發揮算力優勢。

技術挑戰與突破

要實現真正的「耳機即時翻譯」，背後涉及到一系列技術難題，包括但不限於：語音識別（ASR），在嘈雜環境下準確捕捉對方語言內容。自然語言理解（NLU）：理解語境、口音、方言等多樣化表達。低延遲翻譯：幾乎無縫地將源語言轉譯成目標語言，並迅速播放。

從目前蘋果在Siri、空間音頻、主動降噪等領域積累的技術儲備來看，他們具備推動這項體驗落地的底氣。而且，隨着Apple Silicon晶片性能提升，以及iOS本地AI處理能力不斷增強，即時翻譯從夢想走向日常使用，已經具備了硬件和軟件雙重基礎。

使用場景：不只是出國旅遊

AirPods不再只限於聽音樂（unsplash@jonas-schindler）

如果你以為即時翻譯只是方便出國旅行的「錦上添花」，那可能低估了它的潛力。在越來越多的多語言環境中（比如國際商務、跨國公司交流、留學生活等），即時翻譯可以成為日常溝通的重要輔助工具。更重要的是，即使沒有播放音樂、播客或通話，用戶也有了佩戴AirPods的充分理由。AirPods從「播放設備」進化為「聽覺訊息接口」，潛移默化地加深了用戶對蘋果生態的依賴。

AirPods從「播放設備」進化為「聽覺訊息接口」

在過去幾年裏，我們已經看到了類似的苗頭。例如，骨傳導耳機強調開放聆聽與訊息輔助；OpenAI、字節跳動、科大訊飛等公司探索將語音助手與耳機深度結合；而蘋果的做法，顯然更具系統性：通過iPhone、AirPods、Apple Watch等設備協同工作，打造一個圍繞人耳的隱形交互圈。未來，當語音識別、機器翻譯、情緒感知等技術進一步成熟，AirPods可能成為我們最自然的AI助理——聽得見、說得出、響應快。

AirPods的未來，是更聰明還是更好聽？

回顧AirPods的發展路徑，從無線音頻，到主動降噪，到對話感知，再到即將到來的即時翻譯，每一次進化都不僅僅是功能的疊加，而是不斷拓展它與用戶之間的連接方式。而這一次，即時翻譯功能或許會讓更多人重新定義耳機的價值：不只是聽音樂的伴侶，不只是通話的工具，而是跨越語言溝通的橋樑。

AirPods的未來，是更聰明還是更好聽？（x）

當然，最終體驗如何，還要等iOS 19正式發布後揭曉。但可以預見的是，未來佩戴AirPods，不再只是為了聽見自己熟悉的聲音，更是為了理解世界上更多不同的聲音。

延伸閲讀：蘋果首款折疊屏擬命名iPhone Ultra 液態金屬鉸鏈可達無摺痕？（點擊連結看全文）

+ 8

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】