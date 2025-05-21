DJI Mavic 4 Pro實測｜3鏡拍出專業影像！超強全向避障易用更安全

DJI Mavic 4 Pro實測｜3鏡及Hasselblad加持 拍出專業影像，超強全向避障易用更安全｜早前DJI 正式發布三攝旗艦影像航拍機 DJI Mavic 4 Pro，新機作為 Mavic 3 Pro 的繼承者，不僅延續了多焦段的航拍優勢，更在影像技術上亦全面革新，新機集三攝系統於一身，從無反系統級的一億像素 Hasselblad 主相機到大底中長焦、長焦相機，均將高畫質影像融入創作者的視野。記者就實測這台DJI Mavic 4 Pro，作飛行拍攝一段時間，看看拍攝及操作的效果如何。



哈蘇三攝系統全面升級：從廣角到長焦的卓越影像表現

Mavic 4 Pro 的三攝系統今代全面升級，每個鏡頭均支援雙原生 ISO 融合技術，能夠同時利用高低兩檔感光度進行曝光，並自動融合兩者優勢，使畫面細節更為出眾。而主要的 4/3 CMOS Hasselblad 主相機配備了一億像素感光元件，並結合 HNCS 自然色彩解決方案，確保了細節的清晰豐富，為後期處理提供了更寬裕的空間。而且其新設計的鏡組具備高解析力，實現 f/2.0 至 f/11 的可變光圈，帶來純淨的夜景效果和獨特的星芒。而中長焦相機搭載 4800 萬像素 1/1.3 英吋感測器及 f/2.8 光圈，其獨特的縱深感搭配環繞運鏡，使得人像和車拍更具表現力 。而168mm長焦相機採用 5000 萬像素 1/1.5 英吋感測器及 f/2.8 光圈，提供穩定的長焦影像，能夠充分壓縮空間縱深並突出主體，並支援自由全景拍攝。記者在實際測試中覺得無請Hasselblad主鏡或長焦鏡頭的表現非常出色，即使以 6 倍長焦拍攝，仍能捕捉到非常精細的影像。

在影片拍攝方面，三攝系統均支援 4K/60fps HDR 影片錄製，以及 10-bit D-Log、D-Log M 和 HLG 色彩模式，確保畫面色彩的一致性 。Hasselblad 主相機更可錄製 6K/60fps HDR 影片，動態範圍高達約 16 級 。中長焦和長焦相機亦分別提供高達 14 級和 13 級的動態範圍。此外，Hasselblad 主相機與中長焦相機支援 4K/120fps 錄製，長焦則支援 4K/100fps，長焦慢動作影片更能凸顯其張力 。

DJI Mavic 4 Pro 搭載全新萬象雲台，其 360° 旋轉拍攝功能可令拍攝者有更多運鏡方式選擇。。此外，Mavic 4 Pro 支援 70° 仰拍視角，能夠突出山脈和建築的宏偉氣勢，提供了更豐富的鏡頭語言和更具張力的構圖選擇。

DJI Mavic 4 Pro實測影片 3鏡拍出專業影像👇 👇

全向智慧跟隨與全向避障：夜色創作更強助力

Mavic 4 Pro 新機支援全向智慧跟隨功能，即使在傍晚或城市燈光等較暗環境下，也能穩定跟拍目標，即使部分被遮擋或跟丟，也能快速找回。記者實測其自動跟隨拍攝功能，它無論在陽光底下或半室內地方，都可以準確跟隨。另外，它甚至能檢測 200 公尺外微小車輛並檢測其朝向，「眼力」讓車拍也得心應手。

新機的安全性亦是新機的大亮點，它配備六個低光魚眼感測器和雙處理器，白天能以超高解析度感應環境 。即使在只有路燈照明的夜晚，也能以 18 公尺/秒的速度進行全向主動避障。就算完全黑暗的環境下，它仍能透過前視雷射雷達感應高樓等障礙物並向上繞行，確保夜間返航的安全 。記者實測發現，全新的 AI 避障功能表現非常出色，無論在任何地點，只要 360 度範圍內突然出現障礙物，無人機都能非常平穩地停下，展現了其卓越的智慧避障能力。

機身一體化折疊設計支援展開自動啟動，並同時升起免拆裝搖桿，讓創作者能夠快速投入拍攝。此外，它還可以透過內置的收音咪收音或直連 DJI Mic 系列獲取更高音質，並支援安裝第三方應用程式，實現投屏直播、流暢剪輯和分享 。

持久飛行、穩定傳輸

Mavic 4 Pro 的超長續航力與優質影像傳輸讓拍攝更為暢快 。Mavic 4 Pro 展開機臂即可自動開機，官方拍飛行時間最長可達 51 分鐘。記者在實測中發現，即使長時間拍攝 4K 影片，Mavic 4 Pro 仍能連續飛行近 40 多分鐘，比上一代產品更為持久，充分驗證了其官方宣稱的強大續航力。

DJI O4+ 影像傳輸結合新一代演算法，就算 30 公里超遠距離仍可作 10-bit HDR 圖像傳輸 。Mavic 4 Pro 標準版擁有 64GB 內建儲存，而記者實測的創作者套裝主機則內置512GB，就算沒有插卡都可以連續拍攝多個小時仍沒有問題。

總結：專業級航拍的未來之選

總結而言，DJI Mavic 4 Pro 擁有卓越的三攝系統、創新的萬象雲台、先進的避障技術和強勁的續航力，無疑為專業級航拍樹立了新的標準。而萬多元的售價而言，功能、拍攝質素已經對比很多幾萬元的頂級航拍機有過之而無不及，性價比非常高。對於追求極致影像品質和穩定飛行體驗的航拍愛好者及專業人士而言，Mavic 4 Pro 絕對是當前市場上值得考慮的選擇。