《百劍討妖傳綺譚》限定版開箱｜台灣獨立團隊7QUARK開發的和風動作RPG《百劍討妖傳綺譚》，已經正式推出。本作以妖魔橫行的江戶時代為舞台，結合Roguelite機制與日式美學，甫公開便引發玩家熱議。記者早前取得Switch中文限定版，以下開箱解析內容物，並深入介紹遊戲亮點。



三位主角輪戰百妖 生死輪迴的華麗冒險

《百劍討妖傳綺譚》最大特色在於「角色切換系統」與「妖刀成長機制」。玩家將化身忍者少女「時雨」、地獄鬼差「沙羅」及妖怪武士「竹虎」，運用雙刀、妖刀與和弓三種截然不同的戰鬥風格，迎戰九尾狐率領的魑魅魍魎。遊戲採用Roguelite架構，每次輪迴皆能強化角色技能與武器數值，搭配隨機生成的地圖與事件，確保每場冒險皆具新鮮感。而且遊戲戰鬥畫面流暢華麗，三名主角的招式特效更融合浮世繪元素，呈現獨特視覺張力。此外，聲優陣容亦屬豪華——日笠陽子、竹達彩奈與小山力也的配音，為角色性格注入鮮明靈魂。

《百劍討妖傳綺譚》

《百劍討妖傳綺譚》

《百劍討妖傳綺譚》

限定版開箱｜日式美學貫穿特典 收藏價值極高

本次開箱的Switch中文限定版，外盒以燙金工藝勾勒三名主角剪影，搭配浮世繪風格的妖怪圖騰，完美呼應遊戲世界觀。內容物包含六大特典，每項設計皆緊扣主題：

《百劍討妖傳綺譚》限定版貓型設計外盒，十分可愛。

1. 特別設計貓型外盒與遊戲本體

外盒採用貓貓的設計，非常可愛，一打開箱便可以看到多樣限定物品。另外，遊戲卡匣封面則以水墨風格呈現九尾狐與三名主角對峙場景。

《百劍討妖傳綺譚》限定版開箱

2. 48張日式花牌

特典花牌以遊戲中登場的妖怪為主題，每張牌面皆由插畫師萩谷薫親自繪製。牌背紋樣融入妖刀「櫻吹雪」的櫻花瓣元素，兼具收藏與實用性。

《百劍討妖傳綺譚》限定版的日式花牌

花牌上有不少主角的Q版造型

3. 櫻吹雪開信刀

以時雨招牌武器「櫻吹雪」為原型打造的開信刀，刀刃部分採用金屬拋光工藝，刀柄處刻有細膩的櫻花浮雕，細節還原度極高。

櫻吹雪開信刀

4. 百頁豪華美術集

收錄超過100頁的未公開設定稿，涵蓋角色原案、場景概念圖及妖怪設計手稿。畫冊特別收錄開發團隊訪談，揭露故事背景與戰鬥系統的構思歷程。

百頁豪華美術集

百頁豪華美術集

5. OST數位兌換碼

29首原聲帶由日本作曲家操刀，融合三味線、尺八等傳統樂器與電子搖滾，完美演繹江戶時代的奇幻氛圍。

附送2款Post Card以及OST數位兌換碼

6. 主角吊飾公仔與T-shirt

另外，還附上三款Q版主角的公仔吊飾以及一件印上非常漂亮插畫的T Shirt，同樣是玩家必儲之選。

T Shirt印上的《百劍討妖傳綺譚》插畫