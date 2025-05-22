蘋果應對歐盟規範　iPhone可用第三方語音助手：Siri地位動搖

根據Mark Gurman和Drake Bennett報道，蘋果正在計劃為歐盟用戶提供設置除Siri以外的預設語音助手的能力。



在關於蘋果人工智能缺點的長篇報道中，Gurman和表示，蘋果計劃跨多個軟件平台引入這一變更，意味着至少包括iPhone、iPad和Mac都可以改變預設語音助手。

Siri是否會地位不保？（x）

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據推測，這意味着歐盟的用戶將能夠將Amazon Alexa或Google Assistant等選項設置為他們在Apple設備上的預設語音助手。

爆料還提到，蘋果公司正在努力進行這個改變，以應對不斷擴大的歐盟法規。

歐盟是整治蘋果的一把好手，這幾年來不斷出手，iPhone 15系列上更換USB-C接口就有歐盟推動，否則Lightning接口可能還要再延續幾年。

此外，蘋果還在歐盟放開了iPhone用戶將第三方應用程序設置為瀏覽和消息傳遞、導航等的預設選項。

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