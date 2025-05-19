AirPlay曝23個漏洞　裝置不更新或成入侵後門 恐被偷聽與數據洩露

資安研究人員近日揭露蘋果AirPlay技術存在一系列嚴重安全漏洞，這些漏洞可能讓駭客透過Wi-Fi連線，在完全不被察覺的情況下遠端入侵使用者的iPhone、iPad、Mac電腦，甚至連接AirPlay的喇叭、智慧電視及車用系統等設備。第三方廠商推出的支援AirPlay功能的裝置同樣面臨風險。專家呼籲，用戶應立即更新系統，或直接停用AirPlay功能，以降低潛在威脅。



手機1功能快關掉！專家示警「被竊聽個資全流出」

蘋果AirPlay技術被發現存在安全漏洞，可能讓駭客透過Wi-Fi連線，在完全不被察覺的情況下遠端入侵使用者的設備。（unsplash@david-grandmougin）

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根據《紐約郵報》5月1日引述《連線》（Wired）報導指出，AirPlay是蘋果在iOS系統內建的串流協定，讓使用者能輕鬆將音樂、影片、圖片或Podcast等內容無線傳送至其他支援裝置，包括電腦、喇叭、電視和車用多媒體系統等。不過，以色列資安公司 Oligo 的技術長兼共同創辦人 Gal Elbaz 指出，AirPlay目前共發現多達23個漏洞，統稱為「AirBorne」，涵蓋範圍極廣。

Elbaz 警告，駭客可以透過與受害裝置同一Wi-Fi網路，遠端利用這些漏洞進行攻擊，例如偷聽麥克風、存取私人資料，甚至完全控制設備。尤其在公共場所如機場、咖啡廳或辦公空間中，Wi-Fi環境複雜，更容易成為攻擊目標。即便家用網路風險相對較低，也不能掉以輕心。

更棘手的是，許多用戶平時並不會主動為裝置更新安全修補，有些老舊設備甚至可能永遠不會接收到更新。這些「沉睡中的裝置」就像是一扇未關的門，隨時可能被利用入侵。

這次發現的漏洞主要出現在AirPlay協定以及相關的軟體開發套件（SDK）中。蘋果雖已發布安全更新修補問題，但問題在於大量第三方裝置仍需由原廠推送更新。只要這些製造商未能即時反應，用戶的裝置仍可能暴露在高風險之中。

更令人擔憂的是，即使iPhone等主力裝置已更新，家中某台遺忘的智慧喇叭、車內多媒體系統或電視盒等若未更新，就形同為駭客開了後門。尤其第三方設備是透過SDK接入AirPlay技術，蘋果本身無法直接控制這些裝置的軟體更新流程，使風險更加難以掌控。

Elbaz 最後強調，AirPlay的普及程度極高，一旦大規模裝置遭入侵，不僅修復時間可能以年計，甚至有裝置永遠不會獲得更新。用戶若對安全有所顧慮，應考慮停用AirPlay功能，直到廠商釋出相關修補程式為止。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：手機1功能快關掉！專家示警「被竊聽個資全流出」，上百萬人都在用、更新也沒效】