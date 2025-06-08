手機攝像頭遇激光秒廢？傳感器損壞現黑點影響拍攝　專家教你預防

手機攝像頭在面對激光照射時，比人們普遍認知中要脆弱得多。儘管現代智能手機在耐用性方面不斷進步，例如具備更強的防水性能和更堅固的屏幕，但攝像頭傳感器卻可能因激光光束而受到永久損害。即便是被標明「對人眼安全」的激光設備，也可能對手機攝像頭造成不可逆的影響。



這種情況通常表現為攝像頭像素的「燒燬」，從而在拍攝的照片或視頻中出現黑點、色斑或顏色偏差。這些損傷不僅影響美觀，也會嚴重干擾正常使用。

手機攝像頭遇激光秒毀！用戶實測：拍攝現黑點色斑不可逆（unsplash@clyde-he）

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手機攝像頭的核心部件是一個高度敏感的光線探測陣列。當激光束直射到這個傳感器上時，即便激光本身的能量不算很高，但由於其極強的集中性，仍會在短時間內使傳感器上的像素過載。這種過載可能導致像素永久損壞，從而在圖像中留下永久性的痕跡。

網絡上已有用戶分享了相關經歷，表明這一問題並非理論假設。例如，有用戶提到自己的手機攝像頭在對準某品牌汽車頂部的LiDAR傳感器後受損，拍攝畫面中出現了明顯的黑點。

三星Galaxy S24 Ultra（unsplash@zana-latif）

還有報道顯示，一名三星Galaxy S24 Ultra用戶在觀看一場激光燈光表演之後發現主攝像頭功能受損。上述案例都反映出激光對手機攝像頭的潛在威脅。

因此，在日常使用中，應儘量避免將手機攝像頭直接對準強光源，尤其是激光發射裝置，以免造成不必要的損害。

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