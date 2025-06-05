Switch 2午夜首賣盛況直擊！百人守候前夜祭 零時衝刺見證新機
撰文：林勇
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Switch 2午夜首賣盛況直擊｜任天堂玩家期待已久的次世代主機 Nintendo Switch 2，於今日（6月5日）凌晨正式登陸香港。為迎接歷史性時刻，香港任天堂授權專門店 Assemble 昨晚（4日）在舉辦 「前夜祭暨零時取貨」活動。超過二百名預訂玩家早於晚上10時前已擠滿商場，人潮蜿蜒至電梯大堂，場面熱烈。現場更邀請歡樂馬介休成員爆May、Rico及知名遊戲YouTuber羅卡Rocca等嘉賓，與玩家共同體驗首發遊戲魅力，齊聲倒數迎接新主機時代降臨。
晚間9時30分，商場已化身遊戲殿堂。歡樂馬介休成員爆May、Rico甫現身即引發歡呼，眾人在前夜祭與機迷們大玩《Mario Kart》及《大亂鬥》，與眾人打成一片，歡渡新機來臨的時間。
臨近午夜時分，店員推出十餘箱印有Switch 2標誌的貨品。更開始宣布取貨啟動，排隊首位的買家更是下午2時已經開始排隊，為了Switch 2排了大半天時間，就是為了第一時間取得新機。現場觀察顯示，近八成玩家選購主機搭配遊戲套裝。首賣會直至凌晨12時30分，不少成功取貨的玩家席地開箱，當主機啟動音效「叮咚」聲此起彼落迴盪樓層。
Nintendo Switch 2今日起（6月5日）正式推出，雖然市面上現貨並不多，大部份店鋪都留貨給已訂的機迷，不過今次因為任天堂準備非常充足，沒有預訂而又想入手的機迷，大可以等待多數天後，walkin至各間任天堂專門店直接購買。
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