WWDC25直擊iOS 26＋iPadOS 26｜Apple新品發布會直播

WWDC25直擊｜Apple新品發布會直播、iOS 26＋iPadOS 26＋watchOS 26＋macOS 26｜一年一度的Apple全球開發者大會（WWDC）向來是科技界的焦點盛事，傳統上此盛會主要圍繞軟件更新，如新一代iOS及iPadOS等操作系統的發佈。然而，隨著科技巨頭不斷拓展其生態系統及產品線，近年來WWDC的硬件發佈份量亦逐漸增加，引發市場廣泛關注。展望即將來臨的WWDC 2025，儘管軟件依然是核心，但種種跡象與市場傳聞皆暗示，Apple或將帶來多款矚目新硬件，為其產品陣容注入新活力。



WWDC25直播連結：按此

6月10日凌晨1時，WWDC25將會在此文章更新直擊，到時記者為大家帶來Apple今年首個最重要的發布會，直擊今年iOS系統大革新以及新產品直擊。

WWDC文字直播直擊

02：30 ＞ iOS26等新系統，Public beta將在7月推出。

02：23 ＞ 在錄音方面，亦可以好似iPhone般，選擇不同的錄音方式，就好似studio一樣。FaceTime時亦可以將對方的影像錄影下來。利用不同app工作時，有時需要在background工作亦可以有時序通知。

02：20 ＞ 所有對應iPadOS 26的iPad都對應這些新功能（不單止M系晶片都可用）。Files功能亦有加強，顯示方式更似電腦外，亦可以將不同folder轉色，而且可以將文件folder放在桌面之上。另外亦加入preview功能，可以preview不同文件。

02：15 ＞ iPadOS 26全新介面，新加入全新Multitasking功能，可以一次過開多個app在同一視窗內，更似一台電腦使用（示範時可以看到同時最多7個app在一個桌面）。pointer亦轉為一般箭咀鼠標。操作更似macOS。

02：14 ＞將與GoPro、Insta360及Canon合作，對應顯示180、360的影片。

02：12 ＞ visionOS對應指定筆來工作繪畫，亦對應PlayStation VR2手掣來打機。

02：07 ＞ VisionOS 26亦有更新：介面上會加入widgets功能。spatial scene會將所有相片利用AI計算後更加立體，更有臨場感。而Persona亦加強，更加自然更加似真人。

02：05 ＞ Gaming介面亦有更新，加入可以看到朋友正在玩什麼遊戲，而且更對應Metal 4。

01：58 ＞ 將iPhone、Mac、Vision Pro的介面設計更加統一，macOS更會加入電話功能，以及shortcut功能。Spotlight將會有大更新，可以更易找到想要的項目，而且可以直接在App Store、Folder等，而且可以輸入不同的指令來完成工作，同時對應quick key，特定的短寫英文字，可當作不同的工作short cut輸入。

01：54 ＞ 接下來便是macOS，正式命名為Tahoe。全新的Liquid Glass設計，而且control panal以及folder顏色可以完全自訂。

01：50 ＞ 全新tvOS的介面。而且Apple TV+將會加入大量新片。亦可以加入不同用家的profile，合適不同用家的介面及推薦內容。

01：46 ＞ 全新智能疊放介面，會為用家選擇更有用的提示，通知等。而且可以利用全新手勢操作。

01：44 ＞ Workout Buddy，在運動時會利用語音來提及不同的有用資訊，以及支援用家。而且不時會有一些加油語句。而Apple Music亦會有新介面，更合適用家運動收聽。

01：43 ＞接下來watchOS 26，不少新功能的優化。當然首先與iOS26同樣是全新的玻璃化的新UI。

01：42 ＞除了以下的新功能下，還有更多未有提及的新功能。

01：40 ＞ Visual IntellIngence亦有加強，除了可以用相機直接搜尋外，亦可以直接在手機畫面上，辨認圖片內目標，然後再直接search（利用語音或文字）。而且可以將一些行程紀錄。

01：37 ＞ Games加入不少新功能，如在主介面中可以看到不同遊戲的最新更新，而且一按即入，更加方便。而且可以與朋友隨時挑戰。

01：35＞Apple Pay亦加入不少新功能，如加入電子車牌、Digital ID（只限美國使用）。另外，更多車款對應電子Car Key功能。可以看到將會有更多「中國國產電動車」品牌在list中。

01：33 ＞ Apple Map 加入更多AI功能，可以自動因應自己的行程而建議最愛及最佳路線。

01：32 > Apple Music加入歌詞翻譯、讀音、以及自動mix音樂。

01：29 ＞ 新加入Live Translate功能，可以在Message中直接打字然後翻譯文字至。而且在FaceTime中直接將對白轉為文字翻譯。就連打電話時，都可以即時語言翻譯不同對白。

01：27 ＞ 可以利用Image Playground來製作不同表情的emoji icon。

01：22 ＞ 電話都會有全新Unified介面，全新布局，將電話及留言統合在一個畫面中。新加入Hold Assist、Message同樣有新介面，如加入新背景圖，或自己的相片及AI製圖都可以。而且Group chart內，加入投票功能。而且會自動篩選主要的對話。

01：19 ＞ 全新CarPlay介面，而且新加入CarPlay Ultra，除了主畫面外，更可以深化與汽車的主駕畫面同步。

01：17 ＞接下來便是相機介面的更新，今次按鈕更加直觀外，而且大量拍攝設定功能可佞一拉便可以設定，更加方便。而且玻璃風格的介面，十分適合相機的新介面。

01：15＞先在Home Screen及Lock Screen，可以因應不同的lock screen相片，自動轉換字體大小。而且可以轉為3D效果等。而Home Screen除了日／夜模式外，更有透明模式。

01：14 ＞所有系統都會改為年份名犒，先來iOS26。

01：09 ＞ Liquid Glass設計，同樣簡約之餘，亦有十分有趣的液態效果。其半透化的效果十分漂亮，而且顏色都是由用家設定。

01：06 ＞ 將會透過第三方app，加入更多Apple Intelligence功能。另外，今代將會有重大的UI改變。上代中大改變已是iOS 7.

01：05 ＞ 先來Apple Intelligence，有更多功能加入。未來終於加入對應「繁體中文」！

01：04 ＞ Tim Cook預告今晚會將所有OS更新。

01：03 ＞Apple TV +多年以來都是最高評價的平台。

01：00＞ WWDC25正式開始，今次直播影片食「F1」概念，而Apple Park更化身為一個賽車場。同時宣傳Apple有份投資的電影。

00：55 ＞ 還有5分鐘，WWDC25便正式開始，今年keynote會否只集在iOS系統更新？還是會有其他新驚喜呢？

00：20 ＞ Apple WWDC25即將展開，究竟今次keynote會公布iOS26新系統外，還會有什麼新產品呢？

WWDC25直播

有傳今年

傳聞1：硬件一：革新Mac Pro

在眾多硬件傳聞中，全新Mac Pro的出現無疑是最受期待的焦點之一 。自Apple正式邁入自家Apple Silicon處理器時代以來，MacBook Air、MacBook Pro、iMac及Mac Studio等產品線均已陸續完成向M系列晶片的過渡，並獲得了性能與效率的顯著提升。然而，作為Apple桌面產品線的巔峰之作——Mac Pro，至今仍未迎來真正的Apple Silicon化設計更新 。現行的Mac Pro雖然也搭載了M2 Ultra晶片，但在外觀設計上，仍沿用了Intel時代的塔式機箱，未能完全體現Apple Silicon在體積與散熱上的優勢。因此，預期WWDC 2025將會見證一款徹底重新設計的Mac Pro登場，其內部架構將完全針對Apple Silicon進行優化，或搭載效能更為強悍的M3或M4 Ultra系列晶片。一款真正「原生」的Apple Silicon Mac Pro，將標誌著Apple在專業級運算領域的又一個里程碑。

傳聞2：HomePad智能顯示器

智能家居市場競爭日益激烈，Apple HomeKit生態系統亦持續發展。有傳聞指出，WWDC 2025可能成為Apple推出「HomePad」智能顯示器（或稱HomePod with a screen）的舞台 。這款產品的出現，將填補Apple在智能家居控制中心領域的空白，與Amazon Echo Show及Google Nest Hub等產品直接競爭。HomePad預計將整合HomePod的優質音效及Siri智能助手功能，並加入觸控顯示屏，為用戶提供更直觀的智能家居操控界面。透過此顯示器，用戶將能更便捷地控制智能燈光、門鎖、監控鏡頭等HomeKit設備，同時進行視像通話、播放影音內容，甚至查閱食譜等。更引人遐想的是，部分傳聞甚至暗示Apple可能會隨之發佈一個全新的「homeOS」操作系統 ，這將進一步統一其智能家居產品的用戶體驗，並為開發者提供更廣闊的創新空間。

傳聞3：AirTag 2追蹤器

自2021年推出以來，Apple的AirTag小型藍牙追蹤器憑藉其精準的Find My網絡及易用性，廣受用戶好評 。AirTag的成功，在於它巧妙地將Apple龐大的全球設備網絡轉化為一個強大的物品尋找工具。如今，初代AirTag已推出數年，市場對於其升級版本——AirTag 2的期待日漸高漲 。普遍預期其可能帶來包括更長的電池續航時間、更廣的藍牙連接範圍、提升的防丟失功能，甚至可能加入新的傳感器以提供更多環境信息。