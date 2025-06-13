JIMMY O.YANG歐陽萬成棟篤笑show澳門場 搶票攻略｜座位表+連結

JIMMY O.YANG歐陽萬成棟篤笑show澳門場 搶票攻略｜附座位表+連結｜《歐陽萬成 Jimmy O. Yang Live in Macau》歐陽萬成來港後便來到澳門開show，7月於澳門銀河舉行棟篤笑。官方決定於7月4-6日連開3場，不要錯過6月13日在銀河票務 Galaxy Ticketing公售，想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



美籍華裔喜劇巨星Jimmy O. Yang（歐陽萬成）帶著他的招牌幽默和機智，即將首次登陸澳門，為觀眾帶來一場爆笑的喜劇盛宴！Jimmy的表演充滿了活力和創意，他將用他的幽默和智慧，把整個百老匯舞台變成一個充滿歡聲笑語的喜劇世界。這次澳門專場演出將爲觀眾帶來全新的喜劇體驗。澳門場將於2025年6月13日（五）早午11時起於銀河票務 Galaxy Ticketing公售。

JIMMY O.YANG歐陽萬成棟篤笑show澳門場｜門票公售

開賣時間：2025年6月13日早上11時

開賣連結：連結1、連結2

JIMMY O.YANG歐陽萬成棟篤笑show澳門場 門券詳盡資訊

JIMMY O.YANG歐陽萬成棟篤笑show澳門場｜門券、座位表及價錢資訊

官方公布「JIMMY O.YANG歐陽萬成棟篤笑show澳門場」座位表及門券價錢為澳門幣/港幣 $880/$680/$480

JIMMY O.YANG歐陽萬成棟篤笑show澳門場｜演出日期

JIMMY O.YANG歐陽萬成棟篤笑show澳門場 演出日期為7月4、5日（晚上8時）及6日（下午3時），演出3場。

JIMMY O.YANG歐陽萬成棟篤笑show澳門場｜公開發售資訊

JIMMY O.YANG歐陽萬成棟篤笑show澳門場 訂票將於2025年6月13日上午11時起發售。

👇JIMMY O.YANG歐陽萬成棟篤笑紅館show 座位表👇

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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JIMMY O.YANG歐陽萬成棟篤笑show澳門場 何時舉行？如何搶購？ JIMMY O.YANG歐陽萬成棟篤笑show澳門場 即睇購買連結及心得 JIMMY O.YANG歐陽萬成棟篤笑show澳門場 於哪個場地舉行？ 澳門百老匯 - 百老匯舞台 舉行 JIMMY O.YANG歐陽萬成棟篤笑show澳門場 門券詳情？ 價格為澳門幣/港幣 $880/$680/$480（每張門票將收取手續費澳門幣/港幣 $50）

JIMMY O.YANG歐陽萬成棟篤笑show澳門場｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Urbtix，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「JIMMY O.YANG歐陽萬成棟篤笑show澳門場」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。