FUJIFILM GFX100 II 生態攝影實測　1億像素捕捉荒野靈動瞬間

青海都蘭，這片被時光遺忘的秘境，既珍藏着千年古道的滄桑歷史，又孕育着令人驚歎的生態奇觀。它不只是戈壁與雪山交織的蒼茫大地，更是野生動物與人文遺蹟共生的奇幻樂園。

文：杜易峰



在這裡，我攜帶著Fujifilm GFX100 II以及GF500mmF5.6 R LM OIS WR，開啟一場生態攝影之旅。

本文相片拍攝者：杜易峰（中關村在線提供）

Fujifilm GFX100 II採用了一塊全新的1.02億像素的中畫幅傳感器，這塊傳感器的讀取速度相較於GFX100S提升了兩倍。此外，在X-Processor5圖像處理器的加持下，Fujifilm GFX100 II具備更加精準的對焦以及高達每秒8張的連拍速度，可以讓我輕鬆地記錄野生動物的精彩瞬間。

Fujifilm GFX100 II相機拍攝的連拍精彩瞬間👇👇👇

對於生態攝影這一題材來講非常考驗相機的對焦性能，在拍攝鳥類或者動物時僅需打開Fujifilm GFX100 II的對象檢測功能，當我們對準拍攝主體時，相機就會精準快速的鎖定目標。從下面的錄屏中可以看出，即使面對高速飛行的鳥類，焦點也能緊隨其移動軌跡，輕鬆實現即時追焦和拍攝。

Fujifilm GFX100 II對焦錄屏（中關村在線提供）

在連拍性能方面，Fujifilm GFX100 II支持最高每秒8張連拍，對於一台中畫幅無反相機來說這樣的速度已經完全可以滿足抓拍的需求。搭配上對象檢測功能，我們可以輕鬆地捕捉下鳥類飛行的瞬間，並且每一張圖片都具備1億像素的解析力。

Fujifilm GFX100 II相機運動對焦抓拍精彩瞬間👇👇👇

生態攝影大部分的時間都是在野外進行拍攝，在發現拍攝目標後我們需要快速地舉起相機進行拍攝，以免錯過最佳的拍攝時機，所以非常考驗相機的防抖能力，特別是在搭配長焦鏡頭時，很容易因為輕微的晃動對畫面產生影響。

Fujifilm GFX100 II具備最高八檔機身防抖，可以有效的消除在拍攝時的輕微抖動對畫面產生的影響。就比如下面這張大杜鵑的照片，快門時間已經來到了誇張的1/80s，遠遠超過了500mm鏡頭的安全快門速度。並且放大之後依舊保持着非常清晰的細節。

Fujifilm GFX100 II相機的防抖效果樣片👇👇👇

Fujifilm GFX100 II採用了1.02億像素的中畫幅傳感器，超高像素可以帶來細節更加豐富的照片，可以讓我們在後期時有着更大的裁切空間。可以看到在經過大範圍的二次裁切後，畫面依舊有着非常好的解析力。

Fujifilm GFX100 II相機的連拍裁剪前後對比👇👇👇

此外，Fujifilm GFX100 II這塊1.02億像素傳感器的寬容度表現也着實讓人驚歎，即使是在拍攝時曝光不準確，我們也能在後期時輕鬆地調整回理想的曝光水平。以下面這張圖片為例，通過簡單的後期處理，畫面中被高光掩蓋的細節與色彩得以完整還原。

Fujifilm GFX100 II相機拍攝的照片後期處理前後對比👇👇👇

由於生態攝影的高強度拍攝，所以相機的續航表現也非常重要，在此方面，Fujifilm GFX100 II的表現相當出色，其配備的NP-W235電池能夠支撐大半天的拍攝任務。此外，在拍攝間隙，我們還可以利用USB Type-C接口為相機及時充電，從而確保其更持久的續航表現。

本文相片拍攝者：杜易峰（中關村在線提供）

通過本次的體驗，Fujifilm GFX100 II+GF500mmF5.6 R LM OIS WR這套組合給我帶來了非常深刻的印象。

首先是畫質以及解析力自然不用多說，對於畫面的色彩層次以及細節還原都非常的到位。此外，這台相機的對焦表現更是打破了我對中畫幅相機的固有印象，其迅速且穩定的對焦效果讓我的整個拍攝行程的效率上升了一個等級。

最後，這套組合強大的防抖性能也提高了我的拍攝成功率。對於追求高畫質的生態攝影用戶，這套組合相當值得推薦。

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