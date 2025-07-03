PS5配什麼電視最爽？4K分辨率與120Hz高刷外　還要注意這些

有了 PS5 主機，想要暢快玩遊戲，選對電視是關鍵。現在市面上電視五花八門，選起來容易犯迷糊。其實只要抓住幾個核心要點，再結合預算，就能挑到合適的。



PS5 能輸出 4K 分辨率、120Hz 高刷新率的畫面，所以電視得跟得上主機的性能。要是電視刷新率不夠，或者畫面模糊、延遲高，玩賽車遊戲時，賽車一閃而過全是虛影；玩射擊遊戲，按下開槍鍵半天才有反應，別提多委屈了。

顯示器參數及功能選擇：

HDR 自動映射和內容自適應圖像模式也很重要。PS5 有這倆功能，電視也得支持，才能讓畫面效果拉滿。HDR 自動映射能根據電視的顯示能力，自動把遊戲畫面的色彩、亮度調到最佳。內容自適應圖像模式更智能，它能自動識別遊戲類型，是動作冒險還是體育競技，然後把畫面參數調整到最合適的狀態。

接口方面，HDMI 2.1 接口必不可少。PS5 要想輸出 4K 120Hz 的畫面，就得靠這個接口。而且最好選有多個 HDMI 2.1 接口的電視，這樣除了連 PS5，還能接藍光播放器、音響這些設備。不過要注意，有些電視的 HDMI 2.1 接口不是滿血版，帶寬不夠，畫面傳輸可能不穩定，買的時候得問清楚。

300Hz與120Hz畫面顯示效果對比（中關村在線提供）

音效也是提升遊戲體驗的關鍵。玩戰爭遊戲，炮火轟鳴聲震耳欲聾；玩恐怖遊戲，背後傳來的腳步聲讓人汗毛直立，好的音效能讓人更沉浸。索尼 XR-85X91L 電視的多聲道屏幕聲場技術就很厲害，屏幕兩側的高頻揚聲器和底部低音炮配合，還有些電視支持杜比全景聲，聲音立體環繞，玩遊戲就像在電影院。

屏幕尺寸得根據實際情況選。房間大、觀看距離遠，85 英寸甚至更大的電視看着超爽，玩開放世界遊戲，地圖裏的山川河流、城鎮建築都看得清清楚楚。但要是房間小，坐得離電視近，太大尺寸的電視眼睛看不過來，還容易累，選 75 英寸或者 65 英寸的更合適。一般來說，75 英寸電視適合距離 1.6 - 2.1 米觀看，85 英寸適合 2.3 - 2.8 米，100 英寸就得 3 米以上了。

大屏電視前遊玩PlayStation（中關村在線提供）

說到價格，不同預算都有不錯的選擇。預算有限，3000 - 8000 元就能買到基礎款遊戲電視。像部分國產品牌的 75 英寸電視，5000 元左右，有 120Hz 高刷和 4K 分辨率，能滿足日常遊戲需求。8000 - 15000 元這個價位，可以買到配置更好的電視，刷新率能到 144Hz，屏幕技術更先進，畫面細節和色彩表現更出色。要是追求極致體驗，願意花 15000 元以上，那就能買到頂級的 OLED 電視，超高刷新率，無與倫比的色彩和對比度，還有超豪華的音效配置。

PS5在大屏電視的顯示效果（中關村在線提供）

補充要點：

除了這些，買電視還有其他要注意的。儘量選索尼、三星、海信這些大品牌，售後有保障。要是電視出了問題，大品牌的維修網點多，能更快解決。還要考慮屏幕反光問題，有些電視屏幕容易反光，白天玩遊戲畫面看不清楚，得選有抗反光、抗眩光技術的電視。電視系統也很重要，操作得簡單流暢，智能功能要實用，比如語音控制，喊一聲就能打開遊戲，多方便。最後，電視外觀最好和家裏裝修風格搭，安裝方式根據需求選，壁掛節省空間，底座安裝更穩固。

結語：

只要按照這些要點來選，就能給 PS5 配上一台合適的遊戲電視，價格也並不太貴，如果你打算給自己的PS5搭配一個好伴侶，可以依照上面的建議購買合適的遊戲電視。

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