開車去機場不用泊車　華為全球首創　離境層落車AI代泊直入閘

以後開車去機場更方便了，停車找車不再是難題。



6月14日，廣東白雲機場全球首個出發層泊車代駕VPD（Valet Parking Driver）技術試點啟動，嚮往M8乾崑系列成為首個試點車型！

用戶開着傳祺嚮往M8乾崑系列到機場出發層，就可直接下車拿行李登機，車輛會智駕開進停車場並完成泊車，不用耽誤值機時間。

離境層VPD技術試點照片（央視新聞）

泊車代駕VPD還支援遠程召喚，車輛會自主泊出車位，並即時計算最優路徑開到上車點，就像有專屬的禮賓司機，提供接駕服務。

廣汽傳祺嚮往M8乾崑MPV宣傳圖👇👇👇

不僅如此，基於華為乾崑智駕強大的泊車輔助，它還能輕鬆應對複雜場景！遇到狹窄車位，離車泊入功能超實用。用戶設置好目標車位後可下車等待，車輛自動收起後視鏡避免剮蹭。要是車開到停車場死衚衕，循跡倒車輔助能讓車自行倒出去。

官方公布的數據顯示，截止到今年5月底，乾崑智駕累計智能輔助駕駛里程達到31.73億公里，相當於地球往返太陽10.58次。智能泊車輔助累計使用2.06億次，有超過65萬的活躍用戶使用智能輔助駕駛。乾崑智駕全向防碰撞系統總共規避超過200萬次可能的碰撞。

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