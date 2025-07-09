iOS 26鬧鐘界面改版 按鈕尺寸增大誤觸率增30% 更易睡過頭
撰文：快科技
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據媒體報道，在iOS 26測試版中，蘋果重新設計了鬧鐘界面，使其視覺風格更簡潔。
新版鬧鐘界面的數字時間明顯變大，按鈕尺寸也同步增大，當鬧鐘響起時，屏幕底部會並排顯示兩個同樣大小的巨型按鈕，分別對應「停止（Stop）」和「稍後提醒（Snooze）」功能。
儘管這次界面改版符合iOS 26整體視覺升級的策略，但它帶來一個新的問題，用戶誤觸的概率更高，容易睡過頭。
前蘋果工程師表示，當「停止」與「稍後提醒」按鈕尺寸相同且間距較近時，用戶誤觸「停止」的概率比平時高出30%，換句話說，這種設計反而增加了睡過頭的風險。
在此前的iOS版本中，鬧鐘界面的「稍後提醒」按鈕居中放置，「停止」按鈕放在屏幕下方並且按鈕很小，這種設計使得用戶不容易按到停止按鈕，也就不容易出現睡過頭的情況。
需要注意的是，這仍是測試版系統，蘋果可能在正式發布前調整界面佈局。
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