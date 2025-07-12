西斜屋救星！1件神物冷氣電扇都輸　實測可降溫6℃還能慳電費

太陽在中午過後慢慢西下，西斜屋的窗戶會直接暴露在陽光下，導致建材吸收熱能，讓室內在午後變得更悶熱，如果自家住宅或辦公室有這種情況應該怎麼有效解決呢？



根據《NOWNEWS》報導，居家修繕品牌特力屋分享5大慳電方法，以及分享1好物，讓您不用花大錢，就能快速降溫4～6度，還能省下200+港幣電費。

比冷氣電扇還慳電！5招慳電小撇步「有感省下大筆帳單」

懶人包一鍵讀完👇👇👇

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1. 冷氣搭配循環扇，提升涼感

台電曾發文建議，夏季使用冷氣時，建議搭配循環扇使用，有助於室內空氣流通，加速冷房效果。冷氣建議設定在26～28度之間，配合風扇即可達到舒適溫度，還能減少壓縮機啟動次數，達到慳電目的。

2. 養成隨手關電習慣

電視、電腦等電器即使關機仍持續耗電，建議使用具備開關功能的延長線或分切插座，能直接切斷電源，不僅安全，也能避免「待機電力」造成的浪費。

3. 改用LED燈泡

家庭照明約佔全年用電的十分之一，民眾可以將家中傳統燈泡汰換為LED燈泡，不僅壽命更長，也能顯著降低耗電量。以一般家庭估算，全年約可慳64度電。

4. 定期清潔冷氣濾網

冷氣、空氣清淨機與除濕機等家電，若濾網累積過多灰塵，不僅影響效能，還可能增加耗電。建議每2～4周定期清潔一次濾網，維持通風順暢，節能又能延長家電壽命。

5. 窗戶貼隔熱紙、加裝遮光窗簾

西斜屋型建議可加裝遮光簾，並貼上液態隔熱紙（平均降溫4－6度），或使用隔熱漆（能幫助降低室溫5度以上）進行簡易DIY隔熱。有效阻擋室外熱氣進入，有助維持室內溫度穩定，減少冷氣使用需求。

特力屋公關副理郭怡瑄也指出，「液態隔熱紙」使用方式簡單，只要塗在室內玻璃上，乾燥後會形成透明的奈米級隔熱膜，不影響採光，還能阻擋UVA和UVB紫外線，平均可降溫4～6度，效果明顯，價格也比傳統隔熱紙親民，是對抗西斜的實用選擇。

延伸閲讀：買樓西斜傢俬易曬爛？網民分析優點缺點 台電教2招慳電又隔熱（點擊鏈結看全文）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：比冷氣、電扇更省電！內行推1降溫神物「西曬房秒降6度」，少繳千元電費】