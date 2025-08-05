Canon EOS R5 Mark II星空草原實拍　4500萬像素配強大對焦夠專業

厭倦了城市的霓虹與喧囂，決定開着車一路向北，深入內蒙草原與夥伴安靜地享受草原的夜空。這次，我帶着佳能（Canon）EOS R5 Mark II+RF24-70mm F2.8 L IS USM+RF70-200mm F2.8 L IS USM以及RF35mm F1.4 L VCM三支鏡頭去記錄北緯42°的星空盛宴。



佳能EOS R5 Mark II採用了新設計的4500萬像素全畫幅堆棧式傳感器，配合DIGIC X影像處理器以及全新的Accelerator加速處理器，讓相機具有更強的數據處理能力及非常強大的解析力。

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因此我們可以在後期時擁有更大的裁切空間。並且即使是經過裁切的圖像也依舊有着非常豐富的細節，完全可以再單獨當作一張照片使用。

佳能EOS R5 Mark II+RF70-200mm F2.8 L IS USM拍攝 焦段：32mm 光圈：F5.0 快門：1/125s ISO：100 （中關村在線提供）

紅框內裁切區域放大區域展示。佳能EOS R5 Mark II+RF70-200mm F2.8 L IS USM拍攝 焦段：32mm 光圈：F5.0 快門：1/125s ISO：100 （中關村在線提供）

通常在進行風光攝影時，我們傾向於選擇如日出、日落這樣的黃金時刻進行拍攝。儘管此時光線柔和，但由於太陽斜射，往往會造成大光比的拍攝環境。但好在R5 Mark II的寬容度表現非常優秀，可以非常輕鬆地在後期時修復陰影或高光區域的細節，並且沒有嚴重的偏色或噪點增加的現象。

有了這樣的寬容度表現，我們可以更加放心地使用R5 Mark II在大光比環境下進行創作，因為我們可以非常輕鬆的在後期時進行修復。這也是專業攝影師會選擇R5 Mark II的原因之一，可以讓攝影師用得更加安心。

除了畫質以及寬容度表現，一台相機的高感控噪能力也十分重要。R5 Mark II雖然是一台4500萬像素的高像素機型，但它的控噪能力非常優秀。在嚴苛環境下，即使使用ISO12800的畫面也是完全可用的。

在風光攝影中，我們經常會遇到景色密集或者色彩相近的場景，這類場景非常考驗相機的對焦能力，佳能EOS R5 Mark II在此類場景進行拍攝時依靠其強大的對焦系統可以精準合焦，無論是搭配長焦還是廣角鏡頭都不會出現拉風箱的問題。並且由於對焦全區域覆蓋，即使是再刁鑽的對焦點位置，這台相機也能非常輕鬆地完成對焦。

佳能相機對焦操作（中關村在線提供）

除了優秀的性能外，一台相機的操控性也同樣影響着我們的拍攝體驗，佳能EOS R5 Mark II依舊延續了佳能優秀的人體工學設計，相機按鍵以及撥輪的佈局安排非常合理，能夠輕鬆實現單手操作拍攝參數。此外，翻轉屏的設計也大大方便我們對於不同角度的取景。

總之，佳能EOS R5 Mark II的高畫質、出色的對焦表現以及舒適的操控體驗完全可以滿足我們對於風光攝影的創作需要，無論是專業攝影師還是攝影愛好者，這台相機都能為你帶來出色的拍攝體驗，是一款非常值得入手的全能專微。

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