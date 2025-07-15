Tim Cook時代終結？蘋果因AI股價慘跌16% 分析師怒批：該換帥了
撰文：快科技
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據報道，投資研究機構LightShed Partners分析師認為，蘋果應考慮更換CEO蒂姆·庫克（Tim Cook），因為在AI競賽中落後，對公司構成了重大風險。
分析師Walter Piecyk和Joe Galone在給客戶的報告中指出：
蘋果現在需要一位專注於產品的CEO，而非以供應鏈管理為核心的領導者。
誰才是Tim Cook的接班人？👇👇👇
這一分析正值蘋果宣佈運營長傑夫·威廉姆斯（Jeff Williams）本月將卸任，由資深主管薩比赫·汗（Sabih Khan）接任。
威廉姆斯曾被視為庫克的潛在接班人，而目前硬件工程高級副總裁約翰·特努斯（John Ternus）被認為是可能的候選人。
蘋果股價在2025年已下跌約16%，相比之下，Meta上漲25%，微軟上漲19%，蘋果的表現大幅落後。
分析師認為，蘋果在AI功能部署競賽中的失利，以及新創企業推出硬件產品與蘋果設備競爭，是導致股價下跌的原因之一。
不過需要注意的是，庫克自2011年被任命為CEO以來，蘋果股價已上漲超過1400%，而同期標普500指數僅上漲約430%。
分析師承認庫克在被任命時表現確實出色，但他們認為，在威廉姆斯離職後，
現在是時候進行更具顛覆性的改變，而非較小的調整。
此外，隨着AI技術的快速發展，科技巨頭紛紛推出AI功能和產品，蘋果在這場競賽中的表現被認為相對遲緩。
分析師強調，AI將重塑全球經濟各個產業，蘋果可能成為輸家，他們指出，在AI時代，公司需要更加專注與產品創新的領導風格。
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