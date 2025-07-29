小米激光投影儀3登場 4K畫質+1000流明+可投120英寸 只售這價格
撰文：快科技
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小米激光投影儀3悄悄登場，目前已經在電商平台開售，售價4399元（人民幣），國補到手價3519.2元（人民幣）。
新品具備4K分辨率，搭配0.47"DMD晶片，能呈現出清晰、細膩的畫面，即使在120英寸巨幕上也能保證細節豐富。
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採用純三色激光光源，能有效避免散斑和色邊問題，在畫面色彩和亮度均勻性上表現出色。
擁有1000流明CVIA亮度，支援110%BT.2020廣色域，1600:1高對比度，支援MEMC動態插幀，獲得SGS低藍光Ex認證。
採用一體式雲台設計，將投影主機與雲台結構深度融合，投影角度可達130°。
搭載8x8多點ToF激光感知模組，配合高清攝像頭與AI智能算法，能快速、精準地實現畫面即時校正、無感對焦、畫面避障、畫面入幕等功能。
配備雙8W揚聲器、4個被動板聲學系統，擁有超大後腔，可實現Hi-Fi高保真音質輸出。
核心搭載MT9667旗艦級晶片，配備3GB+64GB大Ram，支援小米澎湃智聯、NFC投屏、藍牙音樂播放等功能。
接口方面，提供有HDMI2.1、3.5mm耳機接口、USB接口等。
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