iPhone要急起直追？國產手機電池已超5000mAh 預計明年有大突破
撰文：快科技
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現在中國的手機市場，如果你的手機電池低於5000mAh，都不好意思拿出來吧。
調研機構Counterpoint給出的最新調查報告顯示，5月中國手機平均電池容量5418mAh，這個數字按年增長11%，比其它市場高518mAh。
Counterpoint表示相比較其它市場，中國智能手機平均電池容量歷來保持領先，不過最近幾個月由於矽碳（SiC，硅碳）電池的普及，這一差距擴大至超過500mAh。
此外，2025年5月中國大部分主流廠商的平均智能手機，電池容量實現了兩位數的按年增幅，6000mAh及以上的智能手機在市場中的佔比達到35%，而一年前這一比例僅為9%。
目前的情況是，隨着7000mAh以上容量電池的手機被快速推出（明年還有10000mAh電池手機），這對iPhone有着實質性的衝擊。畢竟電池容量小、支持快充力度不夠，都是蘋果手機長期的痛點。
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