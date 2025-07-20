可拆卸電池智能手機將強勢回歸？看完這幾個亮點已心動想買

想必大家都有過這樣異想天開的想法：就是某某品牌手機的硬件配置+某某品牌手機的操作系統+某某品牌手機的價格...

這樣的話，一台專屬於我們自己心目中「 最完美 」的手機，就誕生了！



你們敢說沒有？先不說你們了~

果子我自己，在高中那會，對手機略知一二的時候，就有過 YY 驍龍 801 + 蘋果 iOS + 華為 P9 徠卡雙攝 + 魅族 MX4 外觀的想法。

當時果子還向班上幾個玩着比較好的同學炫耀來着，要是有廠商搞出這樣的手機，直接賣爆好吧！

只可惜當時沒有手機廠商能懂果子這樣「 超前 」的想法。

現在回過頭來想想，幸好大家都沒懂，要是懂的話，理虧現在主流手機大廠得再少上幾家......哈哈哈難蚌~

不過嘛！在當時，也就是2016年的時候，確實也有廠商已經着手開發這樣的手機了...

並且相比起果子想的 「 瞎幾把亂拼湊 」 ，他們給這樣的機型起了個非常 fasion 且 future 的名字 —— 模塊化手機。

比如在當時最被寄予厚望的Google，就打造出了 Project Ara ！

這款手機最大的特點，就是能像「 樂高 」一樣進行任意拼接：

Google的「Project Ara」模組化智慧型手機計劃（科技狐提供）

Project Ara 的主體，是一塊 「 金屬板 」 。金屬板按大小分為 Large（大）、Medium（中）、Mini（小）三種尺寸...

這個同時也決定了手機的尺寸大小跟可擴展功能的多少。

模組化手機的概念設計（科技狐提供）

上面預留了不同規格的接口，通過帶有電磁吸附的專用功能模塊組件...

你能把攝像頭、屏幕、喇叭、麥克風、電池、內存卡進行安裝、拆卸跟更換。

這裏的模塊尺寸Google也進行了統一劃分：

Google Project Ara 模組化手機的概念設計圖（FairPhone）

如果有用不到的接口，Google還貼心提供了裝飾片來 「 填上 」 ！

起到個性化的同時，還增加趣味性：

Google 的Project Ara項目（Google）

總之，Google的腦洞大開，為Project Ara的擴展性想到了 N 種可能。

硬件、標準啥的也都準備的 7788 ...

基本就等着看消費者的需求掏錢了~

Project Ara由Google旗下的Advanced Technology and Projects團隊主導，目標是讓用戶能夠像組裝積木一樣打造自己的智慧型手機。 （google）

然而就跟果子上面的想法一樣，一切都很美好！但想法終究只是想法，現實是殘酷的。

Project Ara 由於成本過高、模塊化匹配難以統一，就跟它的項目名稱 「 Project 」 一樣，最終只停留在了項目層面。

這裏說的模塊化太難統一，可能有些小夥伴不太能理解...

Project Ara: 是Google 提出的一項模組化智慧型手機專案，旨在讓使用者能自由選擇、替換或移除手機的零組件，例如處理器、螢幕、電池和相機等。 （Google）

果子這邊簡單解釋就是：

比如高像素的相機模塊搭配低端的處理器，不就不能工作嗎？或者會卡頓啥的，其中還涉及到系統驅動、讀取等等...

Google想要保證每個模塊相互兼容、匹配啥的，就得進行非常複雜的測試跟建立一套新的開發標準！

這對於當時，在 2016 年那會，還是十分困難的~

就算Google最終實現了吧！風險也是遠遠大於商業價值。只能說想法是好的，就是太超前了，實施起來的難度也不小。

同樣，還有一家主打模塊化手機的廠商...

雖然名不經傳，國內的小夥伴估計聽都沒聽過，但人家可是活到了現在。

而且這個品牌，還曾搶在Google面前，推出了世界上第一款商用模塊化手機：

FairPhone 官網（FairPhone）

它就是來自荷蘭的 FairPhone ！

這個品牌成立於 2013 年，主打的就是一手「環保」。

不過人家可不像蘋果一樣拿走個充電頭、簡配下包裝就自稱是環保~

從公司理念→到舉措→再到產品，人家可是裏裏外外貫徹到底...就拿產品說吧，他們主張所謂的 「 可持續性手機 」 ！

手機材料方面都是可利於回收的：

模塊化手機的可持續性（FairPhone）

5年的超長保修跟久到離譜的系統更新對於他們來說更是基操。

所以經常能看到這個品牌的手機，哪怕是發布了快4-7年的機型，都還能見到其系統在更新、維護...

說是比 iPhone 還狠都不為過~

FairPhone手機版本更新（FairPhone）

再加之特別的「模塊化設計」進一步延長了手機的使用壽命，真正做到哪裏壞了換哪裏，so easy ~

注意，是自己動手就能換的那種哦。而最近，他們推出了最新的 FairPhone 6 ！

FairPhone 6（FairPhone）

這款機型同樣延續了 FairPhone 一貫的優良傳統...

提供足足5年保修跟8年系統更新超長維護。多少？

Fairphone提供5年保修和8年軟件支持（FairPhone）

國產這邊要不學習一下？

還有果子覺得最有意思的模塊化設計。正如果子前面說的那樣，哪裏壞了換哪裏！

模塊化手機方便更換（科技狐提供）

具體操作也是十分簡單...

首先是配件，FairPhone 官網提供了每代 FairPhone 能自行更換的所有零部件，自己上去淘就是了。

哪怕是剛發布的 FairPhone 6 ，他們都已經同步上架了：

FairPhone 官網提供了每代 FairPhone 能自行更換的所有零部件（FairPhone）

電池、屏幕、ToP 傳感器、主攝、超廣角、前置、背蓋、USB-C 接口、揚聲器、聽筒......

然後準備一把 T5 梅花螺絲刀跟塑料撬棒！

藉助 FairPhone 官網上手把手的教程：

模塊化手機組裝教程（FairPhone）

就算是新手小白，也能輕鬆上手。

主要是 FairPhone 的模塊化設計真的太友好了~

只需用到簡單的工具，這摳一下那翹一下，整台手機就被拆的差不多了！

模塊化手機（FairPhone）

這也是為什麼知名拆機媒體 iFixit 給出了滿分 10 分的易拆解得分。

還是連續幾代的那種...從第二代開始一直到上代 FairPhone 5 ！

FairPhone 5 各個角度的細節（點圖瀏覽）👇👇👇

連一貫手殘的果子看完都覺得自己又行了~

硬要說減分的地方吧，就是本來上代 FairPhone 5 好好的直接摳後蓋拆電池...

到了最新的 FairPhone 6 改成了你得先把後蓋兩顆螺絲擰下，才能卸下電池。

▼▼FairPhone 6 換電池教程▼▼

好消息是還是能拆後蓋換電池，壞消息是改成了排線連接！

不能再像上代一樣簡單粗暴，電池沒電就拆後蓋無腦駁電池上去。

主要是排線連接拆下來的電池也沒地方充啊，還得隨身帶個螺絲刀跟撬棒。

Fairphone電池（FairPhone）

上代則可以多備幾塊電池，只要的你的萬能充足夠強大~完全可以像之前用功能機的用法一樣去用它。管你現在多大電池多少 W 閃充，「 手動換彈 」它就是快！

至於配置嘛，就不是 FairPhone 6 的強項了，主打一個夠用就行~正面採用了一塊峰值亮度 1400nits 的 6.3 英寸 1080P 120Hz LTPO OLED 直屏...

搭載紅米 Note 14 Pro+ 同款驍龍 7s Gen3 晶片！

FairPhone 6採用Snapdragon™ 7s Gen 3處理器（FairPhone）

台積電4nm製程工藝，4 顆 A725 + 4 顆 A520 ，妥妥的省電芯設定。

簡單耍下王者之類的手遊，高畫質 120Hz 問題還是不大的。

就是 4415mAh 電池跟 30W 快充嘛，丟國產這邊動不動 5500mAh 、67W 起步實在是差點意思~

Fairphone 手機電池（FairPhone）

可能也是因為快拆設計使得電池跟充電不能放開拳腳吧。然後後置 5000 萬 LYT-700C OIS 主攝、1300 萬超廣角微距...

主攝算是真我GT7 Pro競速版IMX896的水平，比一般的掃碼頭還是要強上不少的。

Fairphone (第六代) 配備50 MP 主相機和13 MP 超廣角相機。（FairPhone）

而且果子也挺喜歡 FairPhone 6 這種直接簡單的模組設計。

比一堆大圓、大方好看不少~邊框側邊還集成了一顆 「 Moments 」 物理功能鍵！

Fairphone6只需按下霓虹黃開關即可開啟。它不僅僅是一個專注模式：整個介面經過精簡，經過精心設計，旨在幫助您完全專注於當下。（FairPhone）

撥動後一鍵開啟類似一加的 「 禪定空間 」 ...

沒有消息通知、沒有鈴聲提醒，僅保留 5 個基本程序（支持自定義）。

最後再給到 IP55 防護、最大 2TB 存儲卡擴展、模塊化背蓋配件系統：

Fairphone 5及其配件：保護套、卡夾、掛繩、指環（FairPhone）

黑、白、綠三色摺合人民幣大概 4986 元（599 歐元）你們覺得怎麼樣？

可能是國產目前還沒有這樣搞的手機吧，果子覺得挺新鮮的...

但這個價格對於果子來說確實貴了，特別用的還是 7s Gen3 這種中低端晶片的情況下。

Fairphone 6 示意圖（FairPhone）

如果，果子說如果哦~

有國產廠商搞了一款這樣的模塊化機型，給到主流配置，價格再低一丟丟的話，果子我還是願意買單的。

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