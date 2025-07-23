黃仁勳手機偏好大公開　親揭Google Pixel勝過iPhone背後原因

輝達（Nvidia，英偉達）執行長黃仁勳早前出席中國鏈博會引發轟動，不僅帶來H20晶片解禁的好消息，更以招牌皮衣和特別換上的唐裝搶盡風頭。期間他公開自己使用Google Pixel手機，看重其純淨Android系統，而非主流的蘋果或三星產品。值得注意的是，這款深受黃仁勳喜愛的手機與台灣淵源深厚，從開發團隊到即將採用的台積電晶片，都展現台灣科技實力。



黃仁勳早前風光現身北京「中國國際供應鏈促進博覽會」，再度展現他如搖滾巨星般的超高人氣。即便天氣高達 35 度，他仍堅持穿著標誌性黑色皮衣登場，接受媒體與民眾熱情包圍。

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他在會中換上唐裝發表演說，不僅釋出善意，更以「中國的供應鏈是一個奇蹟」盛讚當地研發與製造實力。這番話在 H20 晶片銷售解禁之際，無疑傳遞出輝達持續深耕中國市場的強烈訊號，強調合作與和平並存的可能性。

除了科技戰略，黃仁勳的一句「我用 Google Pixel 手機」也意外成為熱議焦點。他坦言偏愛 Pixel 純淨的原生 Android 體驗，不被預載 App 干擾，令人眼前一亮。事實上，Pixel 背後與台灣的連結極深：從早期 HTC 手機部門的團隊整併，到最新 Pixel 10 系列據傳將首次採用台積電製程，無一不凸顯台灣在國際科技鏈中的核心地位。

此外，他也與小米創辦人雷軍會面，盛讚小米電動車為科技奇蹟，甚至直言「可惜美國買不到」，外界推測輝達與小米在汽車晶片上的合作布局，或將是下一步大動作。這趟中國行，黃仁勳用行動與語言展現高段位外交與市場策略，也再次讓世界看見台灣技術的不可或缺。

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